中俄進聯合國人權理事會 龐皮歐轟擁抱獨裁、6成成員不民主

聯合國大會13日改選部分人權理事會成員國，結果包含中國、俄羅斯等人權紀錄不佳國家都獲選，國際非政府組織「聯合國觀察」質疑，未達自由民主基本標準的成員國比例將從目前的51%提高至60%。圖為示意圖。（歐新社）

2020/10/14 07:08

龐皮歐︰證明美國退出人權理事會是正確決定

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會13日改選部分人權理事會成員國，結果包含中國、俄羅斯等人權紀錄不佳國家都獲選，國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）質疑，未達自由民主基本標準的成員國比例將從目前的51%提高至60%。美國國務卿龐皮歐也痛批，人權理事會擁抱獨裁政權，這項結果也證明美國退出人權理事會是正確的決定。

聯合國人權理事會（UNHRC）共有47席，13日時聯合國大會按地區比率改選其中15席，包含中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦、烏茲別克，還有玻利維亞、象牙海岸、法國、加彭、馬拉威、墨西哥、尼泊爾、塞內加爾、烏克蘭及英國等國均當選。針對此結果「聯合國觀察」質疑，理事會未達自由民主基本標準的成員國比例，將從目前的51%提高至60%。

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龐皮歐也發表聲明抨擊，人權理事會擁抱獨裁政權，並指美國總統川普於2018年決定退出聯合國，就是因其有關成員國的規定使得世界上最惡劣的人權踐踏者能夠入選並擁有理事會席位。龐皮歐也提及，美國在決定退出前，以後退出後都曾敦促聯合國會員國採取作為進行改革，但這些呼籲未被理會，如今又再度選出人權紀錄可憎的國家。

龐皮歐說，這項選舉結果證明，美國退出聯合國並利用其它渠道和機會捍衛並促進人權的決定是正確的，像是上個月美國在聯合國大會高層會議週期間，主辦了一次具有里程碑意義的會外活動，聚焦世界人權宣言重要性；去年川普總統也曾針對宗教自由在大會場邊舉辦討論會。龐皮歐強調，美國對人權的承諾遠不止於言辭，國務院持續透過行動，針對新疆、緬甸、伊朗以及其它地方的人權踐踏者進行懲罰，並稱「美國是世上一股良善力量，並將永遠保持下去。」

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