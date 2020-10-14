《路透》：白宮再通知國會兩項對台軍售案 截至目前已通知5項

白宮13日通知國會售台MQ-9無人機以及岸置型魚叉飛彈系統。（法新社）

2020/10/14 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》12日引述消息人士報導，美國推進9月份提出的7項武器軍售案，白宮近期已向國會發出其中3項武器軍售通知，而《路透》13日又報導指出，白宮通知國會售台MQ-9無人機以及岸置型魚叉飛彈系統，在計劃售台的7項武器軍售案中，已有5項通知國會，待國會通過。

《路透》報導指出，白宮13日（週二）通知國會售台MQ-9無人機以及岸置型魚叉飛彈系統，在川普政府藉由重新詮釋飛彈技術管制協定（MTCR），推動出售更多無人機給更多國家之後，川普政府首次通知國會的MQ-9無人機軍售案就是對台軍售的MQ-9無人機案。消息人士指出，100枚魚叉巡弋飛彈約耗資20億美元（約新台幣576億）。針對上述兩項軍售案，美國國務院代表沒有立即回應此事，而台灣政府消息人士則承認，台灣有5項武器系統正在軍售程序中推動。

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而《路透》12日就曾報導，白宮向國會發出3項武器軍售通知，分別為「M-142高機動性多管火箭系統」（HIMARS、海馬斯）、遠程空對地飛彈「增程型距外陸攻飛彈」（AGM-84H/K SLAM-ER），以及F-16戰機的外部傳感器。加上《路透》13日報導的MQ-9無人機以及岸置型魚叉飛彈系統，截至目前為止，白宮已向國會發出5項武器軍售通知。

岸置型魚叉飛彈系統軍售案已被白宮通知美國國會。（圖擷取自Boeing Defense推特）

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