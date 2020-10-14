中俄進聯合國人權理事會 蓬佩奧批擁抱獨裁政權

2020/10/14 05:36

〔中央社〕聯合國大會今天改選人權理事會部分成員國席次，中國、俄羅斯等人權紀錄不佳國家皆獲選。美國國務卿蓬佩奧今天怒批理事會擁抱獨裁政權，並說選舉結果證明美國退出是正確決定。

聯合國人權理事會有47席，成員國組成是由聯合國大會193個國家投票選出；大會今天改選其中15席，當選國任期3年，從明年1月1日起算。今天當選國包含玻利維亞、中國、象牙海岸、古巴、法國、加彭、馬拉威、墨西哥、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯、塞內加爾、烏克蘭、烏茲別克及英國。

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國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）表示，由於中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦及烏茲別克等國獲選，理事會未達自由民主基本標準的成員國比例，將從目前的51%提高至60%。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，抨擊人權理事會擁抱獨裁政權。蓬佩奧指出，由於理事會長期對以色列抱持偏見，其成員國規定也使全球最惡劣的人權侵犯國得以進入理事會，美國於2018年決定退出。

蓬佩奧表示，美國在決定退出前及退出之後，皆敦促聯合國會員國在人權理事會變得無可救藥前，立即採取作為進行改革。

他說：「但很不幸，這些呼籲沒被理會，聯合國大會今天再次選出人權紀錄可憎的國家，包含中國、俄羅斯及古巴。委內瑞拉2019年也獲選。」

蓬佩奧指出，這些選舉結果證明美國退出人權理事會，並改透過其他場域與機會捍衛、促進世界人權，是正確的決定。他舉例，美國上個月在聯合國大會場邊舉辦活動，聚焦世界人權宣言重要性；去年總統川普也在大會場邊舉辦宗教自由討論會。

蓬佩奧強調，美國對人權的承諾不是只有嘴上說說，國務院持續透過行動，懲罰新疆、緬甸、伊朗及世界其他地方的人權侵害者。「美國是世上一股良善力量，且永遠都會是如此。」（編輯：陳政一）

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