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    巴基斯坦中央接管雙子島開發 抗議民眾質疑恐淪入中國手中

    中國國務院總理李克強（右）去年4月接見來訪的巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（左）。（歐新社檔案照）

    中國國務院總理李克強（右）去年4月接見來訪的巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（左）。（歐新社檔案照）

    2020/10/14 00:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕巴基斯坦政府上月通過成立「巴基斯坦島嶼開發管理局」（PIDA），將直接管理位於該國最大港市喀拉蚩外的兩座島嶼之開發。該島嶼原本屬於信德省管理，此舉遭當地抗議，批評直指這是受中國政府支持，開發和建設島嶼屬於中國「一帶一路」計畫在巴基斯坦的合作項目「中巴經濟走廊」（CPEC）的一環。

    這兩座島嶼邦達爾（Bundal）、布多（Bhuddo）島是信德省沿海最大的島嶼，政府官員指出，成立島嶼開發管理局正是要將這兩座雙子島開發成商業區，信德省省長伊斯梅爾（Imran Ismail）指，單是邦達爾島就能吸引高達500億美元的投資，相當於中巴經濟走廊已預定的投資金額。

    11日信德省爆發大規模示威，抗議將兩島管轄權從地方改納中央。當地執政黨「巴基斯坦人民黨」（PPP）主席札達里（Bilawal Bhutto Zardari）稱此為「非法吞併」，與印度去年取消與巴基斯坦爭議主權的「查謨－喀什米爾邦」憲法特殊地位事件相提並論；更強烈的反對聲音來自信德民族主義派，他們認為當局可能將雙子島交給中國，當作中巴經濟走廊的一個項目。信德思想者論壇（Jeay Sindh Thinkers Forum）副主席薩希托（Zafar Sahito）發推文，「我們不會允許你們把我們的島嶼賣給中國共產黨」。

    「巴基斯坦漁民論壇」（PFF）也展開「拯救海島運動」，預計15日在邦達爾島外組船隊抗議中央接管這兩座島。PFF是巴基斯坦最大的漁民聯盟，上月曾抗議中國深海拖網漁船在巴國專屬經濟海域作業。俾路支省「民族黨」議員沙伊（Kabir Muhammad Shahi）說，該黨將在全國發起示威，抗議政府這項命令。

    日經亞洲評論週刊指出，巴國政府收回這兩座島嶼管轄權，有助於北京拓展在該國的經濟野心。美國國防部「近東南亞戰略研究中心」訪問研究員馬利克（Mohan Malik）說，巴國中央突然接管這兩座島嶼，以及當局宣稱的發展目標，似乎與北京的一帶一路計畫符合，若真的最終交給北京，將更增加該區域擔心中國在進出荷姆茲海峽、阿拉伯海海域與日俱增的戰略存在。

    沙伊更懷疑，當局更大的企圖是最終要接管信德、俾路支省海岸，「瓜達爾和其他中巴經濟走廊計畫重要環節都在沿海地帶，將其置於中央管轄，地方政府將被徹底踢出中巴經濟走廊計畫之外」。

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