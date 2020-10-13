首提牛頓運動定律著作英文初版 2本共拍賣170萬

1本1729年印刷的《自然哲學的數學原理》英文版初版，13日透過英國漢森斯拍賣行的線上拍賣會，以2.4萬英鎊高價售出。（圖擷取自漢森斯拍賣行）

2020/10/13 23:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕《自然哲學的數學原理》為英國物理學家牛頓（Isaac Newton）首度提出「牛頓運動定律」的著作，拍賣行書類專家斯賓塞（Jim Spencer）指出，1729年印刷英文版初版時，大約只印了幾百本，相當稀有。過去1週竟有兩本接連透過拍賣售出，總共售得4.6萬英鎊（約170萬新台幣）。

根據英國廣播公司（BBC）報導，1本1729年印刷的《自然哲學的數學原理》英文版初版，13日透過英國漢森斯拍賣行（Hansons Auctioneers）的線上拍賣會，以2.4萬英鎊（約89萬新台幣）高價售出，據悉賣家為英吉利海峽島嶼英屬根西島的居民，從已故父親身上繼承了這本著作。

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而另1本《自然哲學的數學原理》英文版初版則於上週在紐約的拍賣會上售出，售得2.2萬英鎊（約81萬新台幣），賣家為1名英國南威爾斯男子，在英國封鎖抗疫期間，於家中尋找可以販賣變現的物品時，發現了這本書。

經手拍賣的多米尼克溫特拍賣商（Dominic Winter Auctioneers）表示，南威爾斯男子提供的書相當完整，《自然哲學的數學原理》共有兩冊，只要有缺頁，估價就會降低許多。

而1687年出版的《自然哲學的數學原理》拉丁文版初版更是價值不斐，近幾年曾已數百萬英鎊售出。

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