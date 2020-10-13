車臣首府爆激烈槍戰！4恐怖分子被殲滅 反恐幹員2死1傷

俄羅斯執法人員今日在車臣首府與4名恐怖分子發生激烈槍戰，最後4名恐怖分子被當場擊殺。示意圖。（法新社）

2020/10/13 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國家反恐委員會今（13）日表示，執法人員在車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）與恐怖分子交火；恐怖分子們最後均被擊斃，但2名執法人員也因此殉職。

車臣政府公布了4名恐怖分子的資料，指稱其中3人是車臣首府本地人。（圖擷取自推特）

綜合外媒報導，當地上午時間7點半左右，俄羅斯執法人員將4名恐怖分子包圍在一處民宅內，勸他們投降，但恐怖分子選擇開火，雙方爆方激烈槍戰。報導指稱，除2名人員殉職外，另一名執法人員也受到了槍傷，目前正在醫院治療。

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車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）說，4名恐怖分子中，有3人是格羅茲尼本地人，車臣也有他們的身分檔案，而第4人雖然在資料上也顯示為車臣公民，卻搜尋不到他的出生證明。

卡德羅夫指出，這群恐怖分子長期一直以來都躲藏在敘利亞和其他國家，但在收到西方國家人士的指示後，他們決定返國發動恐怖攻擊。

#Russia- Four people allegedly planning a series of attacks in Chechnya have been killed in a counterterrorism raid, Russia’s National Antiterrorism Committee （NAC） said Tuesday.#Grozny

???? pic.twitter.com/g3Zo890zlt — Mete Sohtaoğlu （@metesohtaoglu） October 13, 2020

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