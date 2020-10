車臣首府爆激烈槍戰！4恐怖分子被殲滅 反恐幹員2死1傷

2020/10/13 23:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國家反恐委員會今(13)日表示,執法人員在車臣共和國首府格羅茲尼(Grozny)與恐怖分子交火;恐怖分子們最後均被擊斃,但2名執法人員也因此殉職。

綜合外媒報導,當地上午時間7點半左右,俄羅斯執法人員將4名恐怖分子包圍在一處民宅內,勸他們投降,但恐怖分子選擇開火,雙方爆方激烈槍戰。報導指稱,除2名人員殉職外,另一名執法人員也受到了槍傷,目前正在醫院治療。

車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)說,4名恐怖分子中,有3人是格羅茲尼本地人,車臣也有他們的身分檔案,而第4人雖然在資料上也顯示為車臣公民,卻搜尋不到他的出生證明。

卡德羅夫指出,這群恐怖分子長期一直以來都躲藏在敘利亞和其他國家,但在收到西方國家人士的指示後,他們決定返國發動恐怖攻擊。

