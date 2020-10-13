想騙索馬利蘭？ 疑中企空殼公司圈地投資利誘 索國緊急取消

近期傳出有中資背景的企業成功與索國農業部簽署投資協定，開闢一座約2000公頃的蓖麻農場，不過當地媒體質疑該企業來路不明；最後投資案都還沒起步索國農業發展部長穆明（見圖）就趕緊喊停。（圖擷取自twitter）

2020/10/14 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕自從東北非國家索馬利蘭與我國互設代表處後，中國的拉攏攻勢就從未停過，近期更傳出有中資背景的企業成功與索國農業部簽署投資協定，同意該公司在索國首都西邊開闢一座約2000公頃的蓖麻農場，不過當地媒體卻發現，該企業來路不明，農業部也無法解釋種蓖麻要幹嘛；面對外界強烈質疑，最後投資案都還沒起步，就被索國農業部趕緊喊停。

綜合外媒報導，索馬里蘭農業發展部長穆明（Ahmed Mumin Seed）9月1日宣布，政府與一間中國「非洲農業發展公司」（Africa Agriculture Development）簽署投資協定，將在首都哈爾格薩（Hargaysa）西邊的瓦賈萊（Wajale）開闢約2000公頃的蓖麻農場，當時在場陪同宣布的，還有非洲農業發展公司代表穆薩（Abdullahi Abdi Musa）及一位中資代表。

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穆明稱，這筆投資將為索國創造至少200個就業機會，最高甚至上看2000人，他還表示，這筆中國投資符合現任總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）吸引外資的政策；然而有外媒質疑，明明索馬利蘭急缺蔬菜，農業部卻沒說明為何要用肥沃的農地開闢對環境有害的蓖麻農場，且這間非洲農業發展公司完全找不到以前的活動紀錄，宛如白紙一張。

索國媒體更指出，穆明也是先前與索國政府簽署投資協議的「新加坡新絲路索馬利蘭公司」（Singapore New Silk Somaliland Energy Company）的代表，當初聲稱會在當地興建煉油廠，藉此創造400名工作機會，「但至今沒有達成承諾」，質疑若是先前的投資協定都沒有實踐承諾的話，「為甚麼政府還會再信他與非洲農業發展公司」？最後穆明面臨外界質疑的壓力下，趕緊在26日以「研究人員示警蓖麻對土地有害」為由，撤銷這項國際合作，但外界仍持續炮轟，要穆明下台負責。

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