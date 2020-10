多間英國知名學府學者聯合 對抗中共干預學術自由

2020/10/14 00:27

〔即時新聞/綜合報導〕自武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)全球爆發,英國對中國態度轉趨強硬,繼當局先前以國安為由,加強審查中國學生修讀「敏感」學科後,多間英國知名大學學者12日成立「學術自由及國際化工作小組」(Academic Freedom & Internationalisation WG),強調校方不應容忍來自中共等威權主義國家干預英國學術自由,組織旨在制定一套標準保護學者或學生研究,在與向中國這樣的威權國家學術合作時免受欺壓。

綜合外媒報導,過去不乏有學者或學生研究涉及批評中國,遭中方強烈抗議的案例,為此英國包括愛丁堡大學 (The University of Edinburgh)、艾希特大學 (University of Exeter)、倫敦大學金匠學院 (Goldsmiths, University of London)、倫敦國王學院 (King's College London)、倫敦政經學院(LSE)等多間知名大學學者聯合起來組成「學術自由及國際化工作小組」,要求大學管理層若與外國政府合作時,一定要有該校教授參與審批過程。

請繼續往下閱讀...

該小組12日正式成立,這些學者指過去只要有學者稍稍批評威權國家,往往都會遭到惡意監視、控告,連其家人都可能受到威嚇。批評英國校方一直以來都選擇容忍甚至無視中國等敵對國家頻頻干預英國學術自由。可小組也無奈指出,近年來(英國)大學的研究資金和學生多來自這些專制國家,變相使得他們(極權政府)更有藉口介入大學事務。

香港眾志創黨主席羅冠聰表示,該小組雖然宣稱針對對象是所有專制國家,「但當中國在英留學生每年逾十萬、佔英國非本地學生近四分之一之際,這小組日後的倡議無疑會進一步影響中國留學生在英留學的機會。」他也相信,在中國戰狼外交過於頻繁,恐嚇他國學者停止敏感研究的案例越來越多後,類似的學者聯盟將會陸續出現。

1. The Draft Model Code of Conduct of the Academic Freedom and Internationalisation Working Group is now live. https://t.co/Q5iIzvDIJB