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    最重判死！孟加拉修法嚴懲性侵犯 人權組織：恐治標不治本

    國際特赦組織認為，孟加拉性暴力問題重點不是刑罰不夠嚴峻，而是法院無法替性暴力案件真正定罪，婦女因為擔心被汙名化而隱而不宣。圖為孟加拉抗議民眾。（歐新社）

    國際特赦組織認為，孟加拉性暴力問題重點不是刑罰不夠嚴峻，而是法院無法替性暴力案件真正定罪，婦女因為擔心被汙名化而隱而不宣。圖為孟加拉抗議民眾。（歐新社）

    2020/10/14 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉婦女遭性暴力對待事件頻傳，掀起了前所未有的示威抗議活動，對此，孟加拉政府決定加重量刑，最重能判處死刑，但人權組織擔憂，這種處理方式可能治標不治本。

    綜合外電報導，孟加拉網路上週瘋傳一段37歲女子遭一群人輪暴的影片，引發公憤。示威者高舉著吊死強暴犯、不要放過性侵犯等等標語，在首都達卡街頭抗議的民眾也豎起絞刑架道具。這段性侵影片外流後，8名涉案男子被捕，據孟加拉國家人權委員會調查，影片中的女子長久以來一再遭受性侵等恐怖襲擊。

    孟加拉總統哈米德（Mohammad Abdul Hamid）13日頒布法令，明文規定讓性侵犯最重可被判處死刑。孟加拉過去懲處性侵犯的相關法律，最重刑罰是無期徒刑，內閣週一批准的法案可對任何被定罪的性侵犯判處死刑或終身「嚴厲監禁」。

    孟加拉今年至少通報1000件性侵案，5分之1是輪姦。一個女權組織指出，從2011到2018年，孟加拉6個行政區中4372起通報的性侵案，僅5件定罪。總體來說，根據相關法律提起訴訟的性侵案，僅3.56％最終在法庭上結案，其中又只有0.37％被定罪。

    國際特赦組織指出，孟加拉性暴力問題重點不是刑罰不夠嚴峻，而是法院無法替性暴力案件真正定罪，並且婦女因為擔心被外界汙名化，而對這類情事隱而不宣。

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