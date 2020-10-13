現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切

網路瘋傳一張照片，疑似有網友批評習近平擾民，就遭到警方截圖關切，文字獄狀況仍相當嚴重。（圖取自推特）

2020/10/13 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕中共國家主席習近平昨（12）日已提前南下並探訪廣東省潮州市，他出現在潮州老城區狀元坊，並拿著麥克風和街坊互動。現在網路瘋傳1張照片，疑似有網友批評習近平擾民，就遭到警方截圖關切，文字獄狀況仍相當嚴重。

綜合媒體報導，中共官媒曝光習近平探訪影片，習近平週一和中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、廣東省委書記李希等人考察潮州市廣濟橋、牌坊街，全程未戴口罩。習近平在影片中受到潮州當地居民歡迎，除了近距離和民眾揮手，還出手逗弄小嬰兒。

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不過現在網路瘋傳一張照片，有網友疑似因為在習近平探訪的影片下批評「歡迎個毛線，逛完趕緊走，別留著擾民」，被公安截圖關切。照片中除了拍到了這名網友在微博留言的截圖影本，警員編號「XJ0082」也一併入鏡，也讓網友瘋狂討論，但目前仍無法確認該網友是否遭到拘捕，亦或只是當面警告。

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