為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切

    網路瘋傳一張照片，疑似有網友批評習近平擾民，就遭到警方截圖關切，文字獄狀況仍相當嚴重。（圖取自推特）

    網路瘋傳一張照片，疑似有網友批評習近平擾民，就遭到警方截圖關切，文字獄狀況仍相當嚴重。（圖取自推特）

    2020/10/13 17:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中共國家主席習近平昨（12）日已提前南下並探訪廣東省潮州市，他出現在潮州老城區狀元坊，並拿著麥克風和街坊互動。現在網路瘋傳1張照片，疑似有網友批評習近平擾民，就遭到警方截圖關切，文字獄狀況仍相當嚴重。

    綜合媒體報導，中共官媒曝光習近平探訪影片，習近平週一和中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、廣東省委書記李希等人考察潮州市廣濟橋、牌坊街，全程未戴口罩。習近平在影片中受到潮州當地居民歡迎，除了近距離和民眾揮手，還出手逗弄小嬰兒。

    不過現在網路瘋傳一張照片，有網友疑似因為在習近平探訪的影片下批評「歡迎個毛線，逛完趕緊走，別留著擾民」，被公安截圖關切。照片中除了拍到了這名網友在微博留言的截圖影本，警員編號「XJ0082」也一併入鏡，也讓網友瘋狂討論，但目前仍無法確認該網友是否遭到拘捕，亦或只是當面警告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    把習近平畫成蝙蝠俠嘲諷！海報創作者致歉 網友反而湧入聲援
    2020/10/13 16:45

    把習近平畫成蝙蝠俠嘲諷！海報創作者致歉 網友反而湧入聲援
    大媽雙手合十將習當神拜 網笑瘋：潮汕人民最高禮儀
    2020/10/13 16:38

    大媽雙手合十將習當神拜 網笑瘋：潮汕人民最高禮儀

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    演很假？ 習近平潮州街頭與民互動 被爆全臨演、所有人不戴口罩
    2020/10/13 08:10

    演很假？ 習近平潮州街頭與民互動 被爆全臨演、所有人不戴口罩
    台海軍情》美將售台7項軍武 《路透》：白宮將通知國會出售這3項
    2020/10/13 06:49

    台海軍情》美將售台7項軍武 《路透》：白宮將通知國會出售這3項

    週年慶入手BRITA 最超值
    習近平遊潮州！女導遊靠太近 貼身護衛當眾出手了
    2020/10/13 01:03

    習近平遊潮州！女導遊靠太近 貼身護衛當眾出手了
    國際今日熱門
    武漢肺炎》大馬疫情升溫 吉隆坡、布城直轄區將有條件封鎖
    2020/10/12 20:01

    武漢肺炎》大馬疫情升溫 吉隆坡、布城直轄區將有條件封鎖

    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠
    2020/10/12 19:35

    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠 影片

    五眼聯盟加二籲科技公司設立後門程式 讓執法單位偵辦犯罪
    2020/10/12 22:29

    五眼聯盟加二籲科技公司設立後門程式 讓執法單位偵辦犯罪

    柬埔寨與中國簽自貿協定 外媒：象徵意義大於實質
    2020/10/13 00:17

    柬埔寨與中國簽自貿協定 外媒：象徵意義大於實質

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播