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    牧師滾祭壇「3P啪啪」拍片！ 大主教震怒焚燒除魔

    新奧爾良大主教艾蒙德下令拆除並焚燒事發祭壇，重新布置新的。（圖擷取自臉書@Clarion Herald）

    新奧爾良大主教艾蒙德下令拆除並焚燒事發祭壇，重新布置新的。（圖擷取自臉書@Clarion Herald）

    2020/10/13 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕荒唐！美國路易斯安那州於上月底發生一起淫行，37歲教區牧師克拉克（Clark）被人抓包他在教堂與2名情色女星錄製性行為，事後不僅被火速撤職，還被指控公共猥褻罪，恐被處以3年徒刑，新奧爾良大主教艾蒙德（Gregory Aymond）表示，他已下令拆除並焚燒祭壇，以「驅除惡魔」。

    綜合外電報導，當時克拉克正半裸著身體，一邊與情色女星梅麗莎（Melissa Cheng）、和敏迪（Mindy Dixon）在祭壇上翻雲覆雨，一邊錄影紀念，不料有路人發現教堂的燈過了時間還沒熄滅，好奇從窗外窺伺，意外撞見這荒唐的一幕，憤而舉報，警方從教堂內沒收了性玩具、舞檯燈和2個錄音設備，最終3人被控該州的重罪「公共猥褻罪」，最高判處3年徒刑，克拉克也被火速撤職。

    報導提到，新奧爾良大主教艾蒙德怒斥克拉克此舉「可悲」、「如惡魔般」，「他的舉動令我很生氣，當細節變得清晰時，我們把祭壇拆除並焚毀了，我將布置一座新的祭壇」、「當教堂被用於邪惡的事而被褻瀆時，我們必須驅除惡魔」。據悉，上個月同一個教堂的一名前牧師瓦蒂尼（Pat Wattigny）才因為告訴艾蒙德自己曾向當地一名高中生發送過不當文字而遭撤職。

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