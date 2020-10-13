《即時說新聞》習近平內憂外患 高調南巡防五中全會政變？！

中國國家主席習近平近日高調南巡，被外界解讀是穩固個人地位。（法新）

2020/10/13 14:53

〔影音新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日高調南巡，預計在14日出席深圳特區成立40週年慶祝活動，並發表演說。此行將會晤香港行政長官林鄭月娥，被外界解讀習近平意在展示北京對香港的全面控制，並藉此凸顯個人地位穩固。

外傳習近平此行主要的目的，是要加速深圳取代香港亞洲金融中心的地位，並推動國際貿易夥伴使用數字化人民幣，以防美國在貿易戰中再出招。

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不過外界也分析，習近平同時也在為月底即將到來的「五中全會」做準備，他要藉此擺脫他在黨內的危機，不讓「五中全會」出現任何「政變」的意外。

中共在本月底將要舉行的「五中全會」，將會提出「十四五（第十四個五年）」規劃，習近平領導下的中國經濟將持續「向左轉」，掀起了黨內不少批習聲浪，深圳前市委書記厲有為日前撰文「路在何方」，公開抨擊「左的錯誤」，可能會面臨「國企吃掉民企」的危害，暗批習近平重蹈毛澤東以來「寧左勿右」、以國有經濟主導的路線。

但習近平早已是內憂外患不斷，不只屢屢受到國際質疑香港、西藏、新疆人權問題，政治上，還得面臨李克強、王岐山等人動作頻頻，以及紅二代們，例如蔡霞等人對習政權的挑戰；內政上，武漢肺炎的疫情，以及洪災等問題，恐怕會造成中國的糧食危機加劇；經濟上，國際間制裁中國企業，例如華為、中芯等，造成中國經濟危機；外交上，與美國的貿易戰仍未停歇，美國組五眼聯盟反中，甚至開啟四方安全對話，圍堵中共勢力，中國與印度的邊境衝突也持續升溫。在種種問題內外夾攻之下，習近平要想在五中全會輕鬆過關，恐怕不是件容易的事。

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