為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海軍情》美將售魚叉SLAM-ER空對地飛彈 我F-16戰機如虎添翼

    美國通過售台F-16戰機外部傳感器及AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈及，射程達270公里，可由F-16戰機掛載，提升我國F-16戰機戰力，圖為我國F-16戰機。（資料照）

    美國通過售台F-16戰機外部傳感器及AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈及，射程達270公里，可由F-16戰機掛載，提升我國F-16戰機戰力，圖為我國F-16戰機。（資料照）

    2020/10/13 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒台灣時間13日凌晨獨家揭露，美國已經批准3項先進武器售台，除了射程300公里的M142海馬斯（HIMARS）多管火箭系統外，還包含了F-16戰機的外部傳感器及波音（Boeing）公司製造的AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈及，射程達270公里，可由F-16戰機掛載，提升我國F-16戰機戰力，加大對共軍嚇阻。

    針對這次先行批准的3項先進武器，其中最敏感的就是AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈，為魚叉飛彈系列中的增程視距外空對地飛彈，資深政府官員先前表示，這款武器屬於先進「攻擊性」武器系統，將讓台灣不再居於守勢，必要時能配合戰術上的攻勢行動，另外，美方亦將售台用於F-16戰機的外部傳感配備，可將圖像和數據從戰機立刻傳輸回地面指揮部。

    而AGM-84H/K SLAM-ER飛彈可由我國F-16戰機掛載，除了可以遠距執行攻擊任務之外，還裝設了能排除干擾源的接收天線，取得抗干擾、高精確度的導航能力，另在控制系統上也整合了「武器資料鏈網路」（WDLN），能補足國軍跨地平線偵搜能力的不足 ，如能真的取得AGM-84H/K SLAM-ER飛彈，我國F-16戰機如虎添翼。

    長期觀察美台軍購及軍事合作關係的梅復興先前在其臉書專頁發文表示，美方售台AGM-84H/K SLAM-ER飛彈實屬睿招，因射程低於300公里，符合「飛彈科技管制守則」（MTCR）所規範的300公里射程上限，在出口管制上較無額外困難。而該款飛彈不具匿蹤特性，所以突防性較差，

    不過，相較於軍方希望爭取的370公里級AGM-158A空對地飛彈 （JASSM） 暨或550公里級的AGM-158C反艦飛彈（LRASM）來說，AGM-84H/K SLAM-ER飛彈售台，對雙方來說政治敏感度較低，對中共有警告意味，卻「明顯有所律留」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》美將售台海馬斯多管火箭 射程300公里成壓制共軍關鍵
    2020/10/13 11:42

    台海軍情》美將售台海馬斯多管火箭 射程300公里成壓制共軍關鍵
    和平統一希望渺茫 解放軍退役少將重彈「以戰迫和」老調
    2020/10/12 20:16

    和平統一希望渺茫 解放軍退役少將重彈「以戰迫和」老調

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    小英願有意義對話......《環時》：武嚇是「唯一聽得懂」的語言
    2020/10/12 18:29

    小英願有意義對話......《環時》：武嚇是「唯一聽得懂」的語言
    升級有感！前線飛官大讚F-16V 誓言捍衛台灣領空
    2020/10/12 06:38

    升級有感！前線飛官大讚F-16V 誓言捍衛台灣領空

    週年慶入手BRITA 最超值
    國際今日熱門
    武漢肺炎》大馬疫情升溫 吉隆坡、布城直轄區將有條件封鎖
    2020/10/12 20:01

    武漢肺炎》大馬疫情升溫 吉隆坡、布城直轄區將有條件封鎖

    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠
    2020/10/12 19:35

    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠 影片

    五眼聯盟加二籲科技公司設立後門程式 讓執法單位偵辦犯罪
    2020/10/12 22:29

    五眼聯盟加二籲科技公司設立後門程式 讓執法單位偵辦犯罪

    柬埔寨與中國簽自貿協定 外媒：象徵意義大於實質
    2020/10/13 00:17

    柬埔寨與中國簽自貿協定 外媒：象徵意義大於實質

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播