台海軍情》美將售魚叉SLAM-ER空對地飛彈 我F-16戰機如虎添翼

美國通過售台F-16戰機外部傳感器及AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈及，射程達270公里，可由F-16戰機掛載，提升我國F-16戰機戰力，圖為我國F-16戰機。（資料照）

2020/10/13 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕外媒台灣時間13日凌晨獨家揭露，美國已經批准3項先進武器售台，除了射程300公里的M142海馬斯（HIMARS）多管火箭系統外，還包含了F-16戰機的外部傳感器及波音（Boeing）公司製造的AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈及，射程達270公里，可由F-16戰機掛載，提升我國F-16戰機戰力，加大對共軍嚇阻。

針對這次先行批准的3項先進武器，其中最敏感的就是AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈，為魚叉飛彈系列中的增程視距外空對地飛彈，資深政府官員先前表示，這款武器屬於先進「攻擊性」武器系統，將讓台灣不再居於守勢，必要時能配合戰術上的攻勢行動，另外，美方亦將售台用於F-16戰機的外部傳感配備，可將圖像和數據從戰機立刻傳輸回地面指揮部。

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而AGM-84H/K SLAM-ER飛彈可由我國F-16戰機掛載，除了可以遠距執行攻擊任務之外，還裝設了能排除干擾源的接收天線，取得抗干擾、高精確度的導航能力，另在控制系統上也整合了「武器資料鏈網路」（WDLN），能補足國軍跨地平線偵搜能力的不足 ，如能真的取得AGM-84H/K SLAM-ER飛彈，我國F-16戰機如虎添翼。

長期觀察美台軍購及軍事合作關係的梅復興先前在其臉書專頁發文表示，美方售台AGM-84H/K SLAM-ER飛彈實屬睿招，因射程低於300公里，符合「飛彈科技管制守則」（MTCR）所規範的300公里射程上限，在出口管制上較無額外困難。而該款飛彈不具匿蹤特性，所以突防性較差，

不過，相較於軍方希望爭取的370公里級AGM-158A空對地飛彈 （JASSM） 暨或550公里級的AGM-158C反艦飛彈（LRASM）來說，AGM-84H/K SLAM-ER飛彈售台，對雙方來說政治敏感度較低，對中共有警告意味，卻「明顯有所律留」。

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