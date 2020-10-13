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    5歲男童勇護母親 扔「玩具車」擊退4名持槍歹徒

    5歲男童勇護母親，扔「玩具車」擊退4名持槍歹徒。示意圖。（路透）

    5歲男童勇護母親，扔「玩具車」擊退4名持槍歹徒。示意圖。（路透）

    2020/10/13 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英勇！美國印地安納州南灣（South Bend）於上月底發生一起入室搶劫，4名蒙面持槍歹徒闖入民宅要脅女主人塔米卡·瑞德（Tamika Reid），其5歲兒子大衛（David）勇丟玩具車攻擊歹徒、不斷追打他們，最終把人嚇跑，人財兩安。

    根據《每日郵報》報導，當時瑞德正在客廳燙衣服，大衛則在旁邊的地上玩玩具，沒想到家裡突然闖入4名歹徒，其中1名持槍逼向瑞德，準備將她移到別的房間，此時大衛立刻撿起玩具攻擊媽媽旁邊的壞人，勇敢抓住持槍者的手臂，試圖將他拖離母親，幸運的是槍手最終沒有開槍，並在他不斷追打之下落荒而逃。

    報導提到，瑞德表示，事發當下她很害怕，因為孩子們就在旁邊，沒想到自己年幼的兒子竟然挺身而出，稱他為「英雄」，「他試圖攻擊那些歹徒」，大衛則表示，自己是為了保護媽媽，「我打了他，然後把玩具車扔過去」，當地警方表示，「沒有一個小男孩需要經歷這樣的事情，我們要把那些犯罪者繩之以法」。目前調查正在進行中，尚未找到嫌疑犯。

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