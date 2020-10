5歲男童勇護母親 扔「玩具車」擊退4名持槍歹徒

2020/10/13 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕英勇!美國印地安納州南灣(South Bend)於上月底發生一起入室搶劫,4名蒙面持槍歹徒闖入民宅要脅女主人塔米卡·瑞德(Tamika Reid),其5歲兒子大衛(David)勇丟玩具車攻擊歹徒、不斷追打他們,最終把人嚇跑,人財兩安。

根據《每日郵報》報導,當時瑞德正在客廳燙衣服,大衛則在旁邊的地上玩玩具,沒想到家裡突然闖入4名歹徒,其中1名持槍逼向瑞德,準備將她移到別的房間,此時大衛立刻撿起玩具攻擊媽媽旁邊的壞人,勇敢抓住持槍者的手臂,試圖將他拖離母親,幸運的是槍手最終沒有開槍,並在他不斷追打之下落荒而逃。

報導提到,瑞德表示,事發當下她很害怕,因為孩子們就在旁邊,沒想到自己年幼的兒子竟然挺身而出,稱他為「英雄」,「他試圖攻擊那些歹徒」,大衛則表示,自己是為了保護媽媽,「我打了他,然後把玩具車扔過去」,當地警方表示,「沒有一個小男孩需要經歷這樣的事情,我們要把那些犯罪者繩之以法」。目前調查正在進行中,尚未找到嫌疑犯。

INDIANA, US: Caught on surveillance camera the dramatic moment David, a five year old boy tries to protect his mother, Tamika Reid by throwing his toys and hitting gun men during a home invasion. The gunmen left without harming anyone or stealing any items in the home. pic.twitter.com/CYEmtVcVZY