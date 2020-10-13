湖人球迷街頭狂歡卻演變為暴亂 洛杉磯警方逮捕76人

2020/10/13 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕NBA洛杉磯湖人隊昨日擊敗邁阿密熱火隊，拿下隊史第17座NBA冠軍，在湖人奪冠後，洛杉磯街頭出現許多球迷狂歡，而許多球迷都沒戴口罩違反防疫規定，出現駕車甩尾、破壞商家等亂象，最後更演變成警民衝突，洛杉磯警方為此出動防暴警察壓制暴亂，至少逮捕76人。

綜合美媒報導，湖人奪冠後有超過2000多名湖人球迷在湖人隊主場史戴波中心（Staples Center），並不斷高喊「Kobe」來紀念今年1月不幸逝世的湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），而警方在湖人奪冠後也在史戴波中心外部署300多名警力維持秩序。

然而球迷慶祝活動卻因情緒高漲逐漸變調，洛杉磯警方表示，起初球迷聚集只是為了慶祝湖人奪冠，最後卻演變成暴力破壞行為，球迷在道路上施放煙火、砸毀店家玻璃，並違反防疫規定，人群中更有人開始朝警察丟擲玻璃瓶、石頭及其他雜物。

洛杉磯警方表示，在宣布「非法集會」時，只有少數人願意服從指示離開現場，多數人仍在持續進行暴力行為，警方因此開始驅散球迷。洛杉磯警方逮捕了76名鬧事者，被指控故意破壞公物、襲警及妨害公務等罪名，另外，在衝突中也有8名警察受傷，有30多間店鋪遭到破壞。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）對此也呼籲市民，為了防疫他不鼓勵大家上街大規模群聚，在家慶祝就好，且警方不會容忍趁機洗劫商家、破壞公物或傷害員警的行為。

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