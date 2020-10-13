臉書粉絲破萬 駐荷代表：明年元旦守諾跳海冬泳

2020/10/13 02:36

〔中央社〕駐荷蘭代表陳欣新今天感謝大家支持，國慶影片發布2天內駐處臉書就達成1萬粉絲目標，她說一定遵守承諾，明年元旦參與荷蘭海灘跳海冬泳活動，至於如何「玩很大」請大家期待。

陳欣新10日在國慶致詞影片宣揚台灣成功抗疫經驗，並為駐處臉書專頁做另類宣傳，表示若11月10日前代表處臉書粉專達到1萬個讚，就要和同仁在明年1月1日參加荷蘭知名色文寧金（Scheveningen）海灘新年冬泳活動「New Year’s Dive」，「會跟同事會在冰天雪地裡，跳到海裡面去，所以請大家千萬不要按讚」。

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這支影片在荷蘭時間10月12日約18時凸破萬人粉絲大關達標，她必須兌現其海灘跳海活動承諾支票。

陳欣新今晚接受中央社記者訪問時表示，對國慶影片發布2天後就達成萬人粉絲目標有點意外，原本先前沒有太多把握，還把時間設定一個月，沒想到人數增加這麼快，感謝每位按讚的朋友，她說自己游泳沒問題，並開玩笑說今天起已經請同事洗冷水澡鍛鍊身體。

此外，她說另外覺得很感動的是，許多在荷蘭的僑胞也表示願意一起參與這個活動，因此代表處同仁已經發想如何號召大家參與，至於如何「玩很大」請大家期待。

在國慶影片發布前駐荷處臉書粉絲約8500人，2天內迄今增加約1600人。

陳欣新畢業於國立政治大學西洋語文學系英國文學組，並取得法國REIMS大學法語研習高級文憑、及美國喬治華盛頓大學國際事務學院碩士，先後曾外派模里西斯、瑞士、法國，2017年起擔任歐洲司副司長、2018年12月抵達荷蘭。

駐荷處也在臉書發布萬粉達標答謝文，並在文末註明「覺得老闆玩很大」、 「開始洗冷水澡」、 「暖氣可以關了」等。

荷蘭的元旦冬泳活動「New Year’s Dive」已有數十年歷史，據說早期只是個游泳俱樂部的新年活動，但後來發展成為象徵荷蘭人民敢於冒險的元旦傳統，其中最有名的跳海活動就是在海牙的色文寧金海灘沙灘舉行，每年會有超過1萬名參與者以各種特色打扮，不畏逼近零度低溫跳進冰冷海裡。（編輯：張佑之）

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