不理停火協議！亞美尼亞、亞塞拜然衝突已逾500死

亞美尼亞與亞塞拜然違反停火協議，12日仍持續開火。圖為遭到砲擊的阿爾札赫共和國樓房。（美聯社）

2020/10/13 00:50

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕亞塞拜然與亞美尼亞的爭議領土納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）自稱阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh），上月起爆發爭端後，俄羅斯斡旋下的停火協議10日中午生效，卻形同虛設，雙方不斷指控對方破壞協議。衝突爆發至今，至少已有500人死亡，其中逾60人為平民，更有逾7萬人因戰火流離失所。

亞美尼亞、亞塞拜然互控對方違反停火協議

綜合外電報導，阿爾札赫當局12日表示，亞塞拜然軍正在指揮大批軍力，進入阿國境內的哈德魯特，亞美尼亞也指控亞塞拜然砲擊南部衝突戰線，遭亞塞拜然否認。亞塞拜然則堅稱，他們持續遵守停火協議，指控亞美尼亞砲擊了戈蘭伯伊（Goranboy）、泰爾泰爾（Terter）、亞格丹（Agdam）等鄰近納卡的地區。

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亞美尼亞與亞塞拜然12日皆重申停火協議，並互相指控對方違反協議。阿爾札赫共和國的居民向《美聯社》表示，當地現在的氛圍不像是已經休戰，民眾的生活起居仍在地下防空洞內，不敢回家。國際紅十字會（ICRC）也表示，除非團隊能得到安全的保障，否則他們不會出動。

亞美尼亞外長赴俄 會晤歐洲、俄國代表

亞美尼亞外交部長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）為了與歐洲安全暨合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group）的聯合主席、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，12日到訪俄羅斯首都莫斯科。拉夫羅夫在會談中感嘆，亞美尼亞與亞塞拜然的停火協議並未被完全遵守，希望雙方能進行會談，並全面執行上星期於莫斯科簽訂的停火協議。

分析家一直警告，阿爾札赫共和國是蘇聯解體後高加索地區最容易爆發衝突的地帶。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）11日關切當地違反停火協議、持續發生軍事衝突、造成平民死亡。

俄羅斯雖然在亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）設有軍事基地，但俄羅斯強調，由俄羅斯率領的軍事同盟「集體條約安全組織」（CSTO）並不涵蓋阿爾札赫共和國。

兩國衝突爆發至今，至少已造成500人死亡，其中逾60人為平民，更有逾7萬人因戰火流離失所。（美聯社）

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