諾貝爾科學獎美國大學拿最多 女性得獎比例攀升

2020/10/13 00:15

〔中央社〕據統計，歷來諾貝爾獎的科學獎項，由聲譽卓越美國大學的科學家獲頒最多。而儘管各類諾貝爾獎至今得獎者大多為男性，但女性獲獎趨勢持續上升，尤其今年多達4名女性摘下桂冠。

法新社依據諾貝爾獎官方網站提供的資訊建構一套資料庫，內容顯示，自從1901年首度頒發諾貝爾物理學獎、化學獎和醫學獎，及自1969年首度增加相當於經濟學獎的獎項以來，共有710名研究人員單獨或與他人共同獲頒諾貝爾獎。

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其中以美國籍人士占最多，共有248名得獎者在美國出生，比例達35%。但若計入其他國籍人士在美國的研究成果，則美國大學得到諾貝爾科學獎項肯定的比例更高。歷來這類獎項的得獎者，約有57%獲獎時與美國的大學有關聯。

而在美國大學中，又以加州大學（University of California）累計獲得38座諾貝爾科學獎項居冠，包括13座化學獎和12座物理學獎。其次是哈佛大學（Harvard University）的33座，含11座醫學獎和8座物理學獎。

至於美國以外獲得最多諾貝爾科學獎項肯定的大學，是以總數28座排全球第三的英國劍橋大學（Cambridge University），包括附屬的MRC分子生物學實驗室（MRC Laboratory of Molecular Biology）所獲肯定。

而在性別比例部分，自1901年至今，諾貝爾所有獎項累計獲獎女性僅58人，在不含機構的所有934名得獎者當中只占6.2%。

不過從資料數據來看，若以10年為單位，諾貝爾獎女性得獎者比例呈現穩定上升，由2000至2009年的9.2%增至2010至2019年的11.1%。

1900至1909年這項比例僅5.4%，1910至1919年也只有2.6%，在1950和1959年間甚至無女性獲獎。

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