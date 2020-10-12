瑞典餐廳掛滿「蝙蝠習近平」《超模生死鬥》主持人PO網公審

瑞典斯德哥爾摩的「里克」餐廳牆上掛滿習近平化為蝙蝠形象的海報。（圖擷取自Bryanboy IG）

2020/10/12 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕曾經擔任著名真人秀節目《超級名模生死鬥》的菲律賓時裝界網紅「Bryanboy」日前到瑞典用餐時，赫然看見餐廳牆上掛滿中共總書記習近平化為蝙蝠的海報，認為雖然是嘲諷習近平，卻有種族歧視嫌疑，事後向店家投訴，店家馬上撤走並道歉；但創作者強調，這是具諷刺性的藝術創作。

根據《BBC》報導，Bryanboy在上週六（10日）與一名香港友人到瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）的「里克」（Restaurant Riche）餐廳用餐，忽然看見牆上掛著一幅長著蝙蝠耳朵的習近平肖像，還寫著「蝙蝠人」（BAT MAN），暗諷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒是因為中國人吃蝙蝠等野味的傳聞。

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Bryanboy將這件事情分享到IG上，表示當下十分震驚，認為這張海報富含種族歧視，當下雖已點完餐，但眼前的畫面讓他不想在這間餐廳多待一刻，於是馬上離開。

Bryanboy表示，自疫情全球爆發以後，很多亞裔在網路上都經歷了很多種族歧視和排外對待，而今在現實生活中也讓他碰到這種事，直呼匪夷所思。

事後Bryanboy向餐廳投訴，餐廳也馬上撤走海報並道歉。然而該海報的設計團隊表示對任何覺得被冒犯的人感到抱歉，但不會為作品致歉，強調該作品並非有意帶有種族主義，之前所設計的作品也都是針對各國領袖的諷刺形象，這次也是諷刺中國領導人處理疫情不得當，目的在愚弄習近平和中共。

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Bryanboy（右）認為店家掛上這樣的海報十分不妥。（圖擷取自Bryanboy IG）

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