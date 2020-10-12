柬埔寨與中國簽自貿協定 外媒：象徵意義大於實質

中國外交部長王毅（左）、柬埔寨首相洪森（右）12日代表出席簽訂中、柬兩國自由貿易協定。（美聯社）

2020/10/13 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國與重要盟友柬埔寨於12日簽署一項自由貿易協定，以增進雙邊經濟合作，兩國還同時簽署另一項協議，中國將金援柬埔寨1.49億美元（約新台幣43億元），但外媒指出，這項自貿協定對柬埔寨可能象徵意義大於實質意義。

綜合外電報導，中國外長王毅12日與柬埔寨簽署一項自由貿易協定，目標是大幅削減關稅，降低中、柬進入雙方市場的門檻。這項在1年內完成談判的協議是中、柬雙邊關係里程碑，象徵了雙方的緊密連結。柬埔寨方面希望這項協議能在明年初生效，以提供雙方更強健的經濟夥伴關係。

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柬埔寨的經濟重度依賴成衣製造業，最大出口市場在歐美，去年各佔柬埔寨出口總額的25%、26%。但去年柬埔寨發生人權問題，歐盟暫時中止了與柬埔寨的友好貿易關係，對柬埔寨的紡織品與鞋類重新課徵關稅。

但外媒指出，這項自貿協定對柬埔寨而言，可能象徵意義大於實質意義。中、柬有嚴重貿易失衡的問題。去年柬埔寨向中國進口總值83億美元（約新台幣2419億元）的商品，佔總進口額37.2%；向中國出口總金額約9億美元（約新台幣262億元），佔柬埔寨總出口額5%。

柬埔寨方面此前透露，這項自貿協定的主要焦點是柬埔寨出口中國的農產品，協定內含340項商品，其中95%零關稅。然而柬埔寨本就位於中國-東協自由貿易區內，關稅已有所減免；二來柬埔寨出口中國的農產品的基數本來就少，農產品附加價值又低。

除了貿易協定，中國也將金援柬埔寨1億4900萬。身為亞洲最貧窮的國家之一，柬埔寨近年一直是中國在亞洲的重要盟友，也被指控在東協謀求共識的決策過程中屢屢施行否決權，以換來中國的經濟支持。柬埔寨對此予以否認，並且堅稱他們從未在中國的陰影下制定其外交政策。

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