「1人政府」創紀錄！ 庫克群島新總理 身兼17個部會首長

南太平洋的自治島國庫克群島新總理近日上任，卻獨自延攬了17個部會首長的職位，這狀況儼然讓新總理布朗如同1人政府，在野黨黨魁布洛尼對此不滿指出，布朗此舉證明他不信任其他閣員。圖為庫克群島。（法新社）

2020/10/12 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋的自治島國庫克群島（Cook Islands）新總理近日上任，卻獨自延攬了17個部會首長的職位，這狀況儼然讓新總理布朗（Mark Brown）如同1人政府，在野黨黨魁布洛尼（Tina Browne）對此也不滿指出，布朗此舉證明他不信任其他閣員。

綜合外媒報導，庫克群島新總理布朗近日宣告就職，令人驚訝的是他另外還賦予了自己外交部長、檢察總長、財政部長等17個部會首長，還主掌了退休金、海洋資源以及自然資源等，這樣的狀況讓他創下當局總理史上身兼多職的紀錄，儼然變成「1人政府」。

請繼續往下閱讀...

在野的民主黨黨魁布洛尼對此痛批，布朗原先表示「對於內閣團隊的潛力感到興奮」，卻做出這樣的職位分配，代表布朗根本不信任其他閣員；總理辦公室則表示，布朗未來幾個月可能會再將職位委派出去。

位在南太平洋的庫克群島是個自治島國，地理位置上處於法屬玻里尼西亞與斐濟間，由10幾個島嶼組成，陸地面積比台北市還小，並和紐西蘭以自由聯合（Free Association）的方式進行合作。

庫克群島島上居民被賦予紐西蘭國民身分，內部具備自治權力，人民可透過選舉來決定自己的政府；外交、國防等外部事務則由紐西蘭負責監督，1992年，庫克群島的外交獨立權也被聯合國認可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法