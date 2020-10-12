為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普讚解藥有效允免費供貨 藥廠打臉：總統是個案且劑量不足

    川普證實自己接受了「雷傑納榮製藥公司」的實驗性療法，大讚其有療效，將免費提供給美國人民。（法新社）

    川普證實自己接受了「雷傑納榮製藥公司」的實驗性療法，大讚其有療效，將免費提供給美國人民。（法新社）

    2020/10/12 14:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不過僅僅4天就火速出院，傳出川普是接受「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals）仍在實驗中的抗體雞尾酒療法，他大讚這就是「解藥」（a cure），將免費提供給美國民眾，不過，藥廠CEO潑冷水，稱川普是「個案」，而且劑量也沒這麼多。

    綜合外媒報導，川普證實自己染疫接受了「雷傑納榮製藥公司」的抗體雞尾酒療法，他指出，入院後「他們給了我Regeneron，這簡直讓人難以置信，我馬上感覺好多了。」川普表示：「我希望每個人都能得到和你們的總統一樣的待遇」，他宣布：「我想把我所得到的東西給你們，我要讓它免費。你們不會付錢的。」

    「雷傑納榮製藥公司」創辦人兼CEO史萊弗（Leonard Schleifer）接受美國媒體《CBS新聞》（CBS News）採訪，他指出川普的病例是一個「個案」（a case of one），抗體雞尾酒療法仍需更多測試，才能知道其療效。

    至於川普聲稱他已經免疫武漢肺炎，史萊弗也語帶保留指出，這種療法確實會讓人產生免疫力，但不清楚可以持續多久，「可能是幾個月，或者是幾年」。

    而川普開出為美國人民免費提供該療法的政策支票，史萊弗證實美國政府已經用4.5億美元的價格收購30萬劑來免費提供給人民，但目前公司僅有5萬劑量存貨，「還遠遠不夠」，史萊弗強調，如果這種藥物被證明是有效的，需要其他藥物製造商一起投入生產。

    史萊弗自承：「雷傑納不能單獨做這件事，我們需要整個行業」，同時還要與政府商討誰可以優先使用該藥物治療等等細節需要討論。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普白宮脫口罩演說挨轟 白宮醫師：川普已不具傳染力
    2020/10/11 09:54

    川普白宮脫口罩演說挨轟 白宮醫師：川普已不具傳染力
    川普又惹議！白宮脫口罩演說 外媒狂批
    2020/10/11 08:17

    川普又惹議！白宮脫口罩演說 外媒狂批

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    川普首場公開活動 2千川粉進白宮
    2020/10/11 05:30

    川普首場公開活動 2千川粉進白宮
    中國瘋傳川普用的雞尾酒療法價格 相當於1套北京三環房子
    2020/10/08 17:12

    中國瘋傳川普用的雞尾酒療法價格 相當於1套北京三環房子

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    國際今日熱門
    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕
    2020/10/12 06:22

    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程
    2020/10/12 05:30

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸
    2020/10/12 05:30

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票
    2020/10/12 05:30

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播