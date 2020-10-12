川普讚解藥有效允免費供貨 藥廠打臉：總統是個案且劑量不足

川普證實自己接受了「雷傑納榮製藥公司」的實驗性療法，大讚其有療效，將免費提供給美國人民。（法新社）

2020/10/12 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不過僅僅4天就火速出院，傳出川普是接受「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals）仍在實驗中的抗體雞尾酒療法，他大讚這就是「解藥」（a cure），將免費提供給美國民眾，不過，藥廠CEO潑冷水，稱川普是「個案」，而且劑量也沒這麼多。

綜合外媒報導，川普證實自己染疫接受了「雷傑納榮製藥公司」的抗體雞尾酒療法，他指出，入院後「他們給了我Regeneron，這簡直讓人難以置信，我馬上感覺好多了。」川普表示：「我希望每個人都能得到和你們的總統一樣的待遇」，他宣布：「我想把我所得到的東西給你們，我要讓它免費。你們不會付錢的。」

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「雷傑納榮製藥公司」創辦人兼CEO史萊弗（Leonard Schleifer）接受美國媒體《CBS新聞》（CBS News）採訪，他指出川普的病例是一個「個案」（a case of one），抗體雞尾酒療法仍需更多測試，才能知道其療效。

至於川普聲稱他已經免疫武漢肺炎，史萊弗也語帶保留指出，這種療法確實會讓人產生免疫力，但不清楚可以持續多久，「可能是幾個月，或者是幾年」。

而川普開出為美國人民免費提供該療法的政策支票，史萊弗證實美國政府已經用4.5億美元的價格收購30萬劑來免費提供給人民，但目前公司僅有5萬劑量存貨，「還遠遠不夠」，史萊弗強調，如果這種藥物被證明是有效的，需要其他藥物製造商一起投入生產。

史萊弗自承：「雷傑納不能單獨做這件事，我們需要整個行業」，同時還要與政府商討誰可以優先使用該藥物治療等等細節需要討論。

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