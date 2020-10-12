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    為母則強！她律師資格考時破水 不僅生下嬰兒還完成考試

    美國女子在臨近產期時參加了律師資格考，沒想到她考到一半當場破水，結果她不僅完成了考試還生下了小孩。嬰兒示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    美國女子在臨近產期時參加了律師資格考，沒想到她考到一半當場破水，結果她不僅完成了考試還生下了小孩。嬰兒示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2020/10/12 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕超級媽媽！美國伊利諾州女子希爾（Brianna Hill）於芝加哥洛約拉大學法學院畢業後，最近參加了律師資格考，沒想到她考到一半當場破水，結果她不僅完成了考試還生下了小孩。

    《CNN》報導，希爾透露，原本她安排律師資格考試的時間，是在她懷孕28週的時候，沒想到考試日期因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被延後了，她只好挺著38週的大肚子硬上。

    由於病毒大流行的緣故，律師資格考採用遠距考試，分成2天共4場測驗，每場的考試時間皆為90分鐘且遠距監控，考生必須一直坐在電腦前面應答避免作弊。

    然而，希爾在第1場考試30分鐘左右，就開始感到好像有些異狀，等到考完後站起來才發現自己真的破水了，於是她休息一下整理乾淨，再通知丈夫、媽媽和助產士自己破水的事情。

    助產士告知希爾，她還沒到生產的時間，可以晚點再去醫院，希爾便把當天的第2場考試考完，約在下午5時30分許抵達醫院，並於晚間10時生下男嬰。

    隔天，醫院為希爾提供了空房間讓她參加遠距律師資格考，並貼心地在門上掛出「請勿打擾」的標示，讓希爾完成剩下的2場考試，她甚至還能在休息時間親自給嬰兒餵奶。

    希爾說，她非常感謝助產士、護理師和周圍的人給了她那麼多幫助，不僅讓她成為了新手媽媽，也完成了律師考試。目前希爾的律師資格考結果尚未出爐，不過已經有工作在等著她。

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