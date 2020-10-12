脫困？習近平本週南巡深圳 擬會港、澳特首

中共總導人習近平將在今日或明日南行深圳。（路透）

2020/10/12 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平被傳將在本週南巡，參加深圳經濟特區建立40週年慶祝大會並發表講話。由於此行時間正值中共五中全會前夕、經濟遭逢劇烈衝擊之際，以致受到相當的重視。

綜合媒體報導，習近平抵達深圳的時間，港媒及外媒傳出的時間都不相同，從今（12日）、明（13）都有，統一的說法是，將會參加14日舉行的慶祝大會，且會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠等人，但還不確定是單獨會面或在公開場合見面，這是香港國安法實施以來，習近平首度與林鄭會面。

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據報導，目前，深圳已全面加強安保等級，深圳地標蓮花山昨天起封閉，洲際酒店也被徵用。許多無人機玩家都收到通知，自11日零時至17日深夜，除非獲准，否則全市禁飛無人機等航空器。

由於香港從反送中抗爭到反國安法抗爭，直接衝擊香港及相鄰的深圳一帶經濟及社會氛圍，再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今未平，尤其大量訂單及外商撤走，重創中國經濟，香港及深圳是重災區；預測習近平此行可能提出加快粵港澳大灣區建設的計畫。

習近平南行，中共方面快速加大造勢，除了央視高達8分鐘新聞聯播涉及深圳的消息之外，更強調中共中央以國家之力將支持深圳推進更高水準深港合作，並把大灣區建設設定在核心引擎角色。中共中央辦公廳、國務院更同步印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，對深圳發展提出多項規劃，還要各地部門落實配合。

習近平曾在中共十八閉幕不久南巡，向在花山的中共元老鄧小平雕像獻花，這次預計將有蓮花山之行，目前，深圳已全面加強安保等級，深圳地標蓮花山昨天起封閉，洲際酒店也被徵用。許多無人機玩家都收到通知，自11日零時至17日深夜，除非獲准，否則全市禁飛無人機等航空器。

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