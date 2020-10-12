劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

一座高達3公尺的巨型鐵鑄空椅子雕塑，9日在已故中國知名異議人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎10週年之際，在法國巴黎東南部的文森森林揭幕。（翻攝自Ｗeb24 News網站）

2020/10/12 06:22

〔國際新聞中心／綜合報導〕一座高達3公尺的巨型鐵鑄空椅子雕塑，9日在已故中國知名異議人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎10週年之際，在法國巴黎東南部的文森森林（Le bois de Vincennes）揭幕。這件由旅居法國的中國藝術家王克平製作的雕塑，象徵2010年劉曉波獲頒諾貝爾獎時，因為被關押在中國的監獄裡而無法前往挪威領獎，諾貝爾獎委員會史無前例地在頒獎典禮現場設置一張空椅，抗議中國政府箝制言論自由。

劉曉波於2017年7月病逝遼寧省瀋陽市中國醫科大學附屬第一醫院。此後，在世界各地紀念劉曉波的場合，都出現空椅子的擺設，凸顯中國政府壓制人權，背離普世價值的政治意涵。

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法國《世界報》等媒體報導，在法國知名舞台劇導演、太陽劇場創辦人亞莉安‧莫虛金（Ariane Mnouchkine）堅持下，這座雕塑由太陽劇場收藏。莫虛金提到劉曉波2009年在被判刑前夕寫下的「我沒有敵人—我的最後陳述」中的「我沒有敵人，也沒有仇恨」時，不禁潸然淚下。

劉曉波曾參與1989年六四天安門事件，畢生致力於推動政治改革及參與旨在終結中國共產黨一黨專政的運動，多次被拘捕判刑。2009年，劉曉波因參與起草「零八憲章」被控涉嫌煽動顛覆國家政權罪，遭判刑11年，2017年病逝。2010年獲頒諾貝爾和平獎時，劉曉波是史上唯一一位從獲獎至辭世都未能恢復人身自由的諾貝爾獎得主。

劉曉波在「我沒有敵人—我的最後陳述」中說，「我期待我的國家是一片可以自由表達的土地，」「我期待，我將是中國綿綿不絕的文字獄的最後一個受害者，從此之後不再有人因言獲罪。」

2010年12月10日，挪威首都奧斯陸的諾貝爾和平獎頒獎典禮現場，諾貝爾獎委員會史無前例地設置一張空椅，給無法親自領獎的劉曉波。（美聯社檔案照）

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