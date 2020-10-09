2.6萬隻小雞遭遺棄機場3天 飢寒交迫被迫吃同伴求生

總數高達2.6萬隻小雞遭棄置機場，期間完全沒有被提供飲食，且面臨低溫環境，不少雞隻紛紛死去。（美聯社情境照）

2020/10/09 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙首都馬德里巴拉哈斯機場近日傳出虐待動物事件，2.6萬隻小雞在運輸過程遭遺棄，僅有約3千隻撐過3天無飲食且低溫的艱困環境而倖存，其餘全數死亡，該國警方表示，將對相關人員究責。

根據《CNN》報導，西班牙國家警察週三（7日）表示，這批毛茸茸的黃色小雞才孵化不到幾天，就在運輸過程中因居住的紙板遭雨淋濕破裂，無法繼續往下一站前進，然而運輸公司卻不聞不問，將牠們遺棄在機場內長達3天。

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報導指出，總數高達2.6萬隻小雞就這樣遭棄置機場，期間完全沒有被提供飲食，且面臨低溫環境，不少雞隻紛紛死去，直到3天後警方獲報才由兩個動保組織陪同前往營救。

有關人員趕到現場後發現，破爛的紙箱中傳出強烈腐臭，約有6千隻小雞明顯死亡，其餘也已奄奄一息，僅少數小雞藉著吞食同伴的屍體存活，最終只有約3200隻小雞恢復健康，現已被分配至安全合適的新環境中成長。

西班牙警方表示，機場方面在紙箱破裂而無法繼續運輸時就已通知負責小雞運輸的公司，惟後者拒絕對此負責，並將其遺棄在貨運站內，目前調查仍在進行，當局矢言對涉及虐待動物的人員或單位究責。

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