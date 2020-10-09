大選辯論喬不攏 拜登川普陣營隔空交戰仍無共識

2020/10/09 04:00

〔中央社〕美國第2場總統辯論改以虛擬形式進行，總統川普拒絕參加，他的陣營並提議將剩餘兩場辯論延後舉辦。民主黨候選人拜登陣營今天拒絕接受，並直批辯論時間點不是川普說了算。

川普近日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），白宮醫師雖表示川普已無症狀，但他實際健康狀況仍引發外界臆測質疑。考量相關人員健康與安全下，總統辯論委員會今早宣布，原定於15日在佛羅里達州舉行的第2場總統辯論，將改以虛擬形式進行。

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川普隨即告訴福斯新聞（Fox News），虛擬辯論浪費他的時間，他不會參加。川普與拜登陣營今天也因辯論形式時間喬不攏，多次隔空交戰，但雙方未達成共識，剩餘兩場總統辯論究竟是否會舉辦仍是未知數。

拜登競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）今天指出，拜登原先已打算接受辯論委員會提議，將面對面市民大會（town meeting）改成虛擬形式舉辦。「但川普拒絕，顯然他不想面對選民針對他防疫與經濟缺失的提問。」

貝丁菲爾德表示，由於川普拒絕參加虛擬辯論，拜登15日將自己舉辦活動，面對面接受選民的提問。拜登陣營也建議辯論委員會，將市民大會移到最終場總統辯論日期的22日舉辦，「這樣川普才無法迴避被問責」。

辯論委員會原先就規劃，第2場總統辯論將以市民大會形式舉辦，這是自1992年來美國總統候選人既有的傳統。與一般辯論不同的是，市民大會上提問通常是來自現場觀眾與社群網路，這些觀眾為未表態的選民。

川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）隨後發聲明表示，美國民眾觀看總統候選人再面對面辯論2次的機會，不該因為辯論委員會想「保護」拜登就被剝奪。

史泰平指出，虛擬辯論注定失敗，也讓拜登得以仰賴提詞機，「選民應該要有機會就拜登47年失敗領導紀錄直接提出質問」。他說，川普陣營接受市民大會在22日舉辦，而第3場辯論則應延後一週改在29日舉行。

貝丁菲爾德回擊表示，辯論時間表不是川普說了算，而是辯論委員會決定，拜登陣營6月同意的辯論日期就是9月29日、10月15日與10月22日。她直批：「是川普選擇不參加15日辯論，他的行為反覆無常不代表他就能夠改寫日程，並自己選擇新日期。」

貝丁菲爾德說，拜登期待參加22日的最終場辯論會。她並放話：「川普可以出席，也可以再次拒絕參加，這是他的選擇。」（編輯：徐崇哲）

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