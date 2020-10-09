為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大選辯論喬不攏 拜登川普陣營隔空交戰仍無共識

    2020/10/09 04:00

    〔中央社〕美國第2場總統辯論改以虛擬形式進行，總統川普拒絕參加，他的陣營並提議將剩餘兩場辯論延後舉辦。民主黨候選人拜登陣營今天拒絕接受，並直批辯論時間點不是川普說了算。

    川普近日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），白宮醫師雖表示川普已無症狀，但他實際健康狀況仍引發外界臆測質疑。考量相關人員健康與安全下，總統辯論委員會今早宣布，原定於15日在佛羅里達州舉行的第2場總統辯論，將改以虛擬形式進行。

    川普隨即告訴福斯新聞（Fox News），虛擬辯論浪費他的時間，他不會參加。川普與拜登陣營今天也因辯論形式時間喬不攏，多次隔空交戰，但雙方未達成共識，剩餘兩場總統辯論究竟是否會舉辦仍是未知數。

    拜登競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）今天指出，拜登原先已打算接受辯論委員會提議，將面對面市民大會（town meeting）改成虛擬形式舉辦。「但川普拒絕，顯然他不想面對選民針對他防疫與經濟缺失的提問。」

    貝丁菲爾德表示，由於川普拒絕參加虛擬辯論，拜登15日將自己舉辦活動，面對面接受選民的提問。拜登陣營也建議辯論委員會，將市民大會移到最終場總統辯論日期的22日舉辦，「這樣川普才無法迴避被問責」。

    辯論委員會原先就規劃，第2場總統辯論將以市民大會形式舉辦，這是自1992年來美國總統候選人既有的傳統。與一般辯論不同的是，市民大會上提問通常是來自現場觀眾與社群網路，這些觀眾為未表態的選民。

    川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）隨後發聲明表示，美國民眾觀看總統候選人再面對面辯論2次的機會，不該因為辯論委員會想「保護」拜登就被剝奪。

    史泰平指出，虛擬辯論注定失敗，也讓拜登得以仰賴提詞機，「選民應該要有機會就拜登47年失敗領導紀錄直接提出質問」。他說，川普陣營接受市民大會在22日舉辦，而第3場辯論則應延後一週改在29日舉行。

    貝丁菲爾德回擊表示，辯論時間表不是川普說了算，而是辯論委員會決定，拜登陣營6月同意的辯論日期就是9月29日、10月15日與10月22日。她直批：「是川普選擇不參加15日辯論，他的行為反覆無常不代表他就能夠改寫日程，並自己選擇新日期。」

    貝丁菲爾德說，拜登期待參加22日的最終場辯論會。她並放話：「川普可以出席，也可以再次拒絕參加，這是他的選擇。」（編輯：徐崇哲）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美CDC證實 特殊條件下武肺病毒可空氣傳播
    2020/10/08 06:28

    美CDC證實 特殊條件下武肺病毒可空氣傳播

    血色河流發現神秘生物！吸砷不吸氧存在地球35億年
    2020/10/08 05:55

    血色河流發現神秘生物！吸砷不吸氧存在地球35億年

    川普急欲辯論 拜登拒同台
    2020/10/08 05:30

    川普急欲辯論 拜登拒同台

    川普出不了白宮 隔空打選戰
    2020/10/08 05:30

    川普出不了白宮 隔空打選戰

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播