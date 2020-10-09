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    歐洲疫情升溫 義大利新增確診突破4000例

    2020/10/09 01:30

    〔中央社〕歐洲多國疫情持續升溫，義大利衛生部今天表示，境內過去24小時新增4458人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是自4月12日以來首度單日染疫突破4000例。

    此外，今天新增22人染疫不治，昨天則為31人病故，較3至4月疫情高峰期少了很多。自今年2月疫情爆發以來，累計病故3萬6083人。

    相較於諸如法國、西班牙和英國等其他幾個歐洲大國，義大利境內每日新增確診人數仍明顯較少。

    德國官方資料顯示，今天新增4058人確診，創下4月11日以來新高，累計染疫增至31萬144人。

    另外，烏克蘭過去24小時新增確診5397例，改寫前一天創下的單日確診4753例紀錄。烏克蘭國家安全委員會指出，截至8日總共有24萬4734人確診，4690人病故，包括過去24小時有93人死亡。

    烏克蘭9月底與10月初的單日確診都超過4000人，促使政府決定延長封城至10月底。

    保加利亞今天新增437起確診病例。這個巴爾幹半島國家目前總共2萬2743人確診，873人死亡。

    捷克衛生部的統計資料今天顯示，7日新增確診5335例，改寫6日創下的單日4457人染疫紀錄。

    自3月以來捷克境內總共有9萬5360人確診感染，829人死亡。（實習編譯：張懷瑄/核稿：劉學源）

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