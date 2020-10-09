印度提醒中國：印媒可報導認為合適的議題

2020/10/09 00:15

〔中央社〕針對中國駐印度大使館昨天發函指示，報導台灣的印度媒體應遵守「一中」，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦今天表示，在印度的自由媒體，可報導他們認為合適的議題。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）今天在例行記者會上，被媒體問到中國駐印度大使館昨天發函給印度媒體，「指示」印度媒體報導台灣時應遵守「一個中國」原則，外交部有何看法時，做以上簡短答覆。

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印度主流報章「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）昨天刊登全版慶祝雙十國慶廣告，而印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）昨晚也製播台灣專題報導，這些媒體都收到中國駐印度大使館的信函，要求印度媒體不能違反「一中」原則。

這封信函要求印度媒體不應稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統，或使用中華民國稱呼台灣。

不過，中國駐印度大使館此舉立刻引起印度媒體從業人員不滿，包括印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）在內的幾位印度記者，推文公開上述信函內容，同時質疑中國駐印度大使館此舉是在「間接威脅報導台灣的印度媒體嗎」？

中華民國外交部稍後也轉推印度獨立記者考爾上述推文且回應說，看起來共產中國希望透過實施審查制度進軍印度次大陸，而台灣的印度友人們只有一個答覆：「滾！」印度各大媒體今天紛紛報導台灣這則推文，並指「台灣外交部長吳釗燮強硬還擊中國」。

此外，因中印部隊5月起在拉達克東部對峙與衝突迄今無法解決，印度民間反中聲浪高漲，許多印度網友也紛紛在社群媒體表達對中國干涉印度新聞自由的不滿，批評中國每天都滲透、恐嚇干擾和干涉其他國家內政，但同時卻聲稱他們所犯下的一切罪行都是內政，還威脅所有國家不得發表評論。（編輯：張佑之）

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