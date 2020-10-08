武漢肺炎》俄增1.1萬例逼近最高紀錄 政府籲周末待在家

俄羅斯的武漢肺炎疫情升溫，8日新增的確診病例數逼近疫情爆發以來的最高紀錄。（歐新社）

2020/10/09 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，8日新增的確診病例數逼近疫情爆發以來的最高紀錄，俄國政府建議民眾這周末待在家裡，並採取更多的安全防疫措施。

《路透》報導，官方通報稱，過去24小時共新增1萬1493例新病例，接近在第一波疫情爆發最嚴重時期於5月11日創下的最高單日新增病例數量1萬1656例。

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俄國目前沒有實施封鎖措施，克里姆林宮也表示目前暫無計畫實施，但莫斯科市已建議65歲以上的民眾隔離，並告訴企業至少3分之1的員工必須遠端工作。

根據《俄新社》（RIA）指出，衛生部長助理庫茲涅佐夫（Alexei Kuznetsov）表示，「我們建議人們在這週末與家人和同居者一起度過」。

克里姆林宮8日要求民眾採取適當防疫措施，否則將受到進一步限制。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，如果不戴上口罩、遵守衛生法規，確診人數將增長得更快。

73歲的莫斯科及全俄羅斯東正教大牧首基里爾（Kirill）週四表示，他在與確診病患接觸後，已進入自我隔離狀態。教會發言人萊格達（Vladimir Legoida）說，基里爾身體健康，正在繼續工作。

俄國總人口約1.45億，已通報確診病例有126萬112例，在全球位居第4多。官方死亡人數在8日增加191例，累計2萬2056人病歿。

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