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    網軍成第4軍種？美智庫揭中國解放軍「戰略支援部隊」

    為強化話語權，中國在黨、政、軍系統中設有主責單位，至少有24個單位參與其中，戰略支援部隊是其中之一。（圖擷取自Atlantic Council）

    為強化話語權，中國在黨、政、軍系統中設有主責單位，至少有24個單位參與其中，戰略支援部隊是其中之一。（圖擷取自Atlantic Council）

    2020/10/09 00:37

    〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）旗下機構發表一項研究，顯示出征西方社群媒體的中國網軍，是一支解放軍新成立的部隊，可說是陸、海、空軍以外的第4軍種。

    根據《自由亞洲電台》報導，數位鑑別研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）訪問學者方愛樂發表「中國話語權（Chinese Discourse Power）」研究，其中指出，解放軍在2015年軍隊改革後成立了一支「戰略支援部隊」，負責在網路上打仗，而這批專業網軍來自南京政治學院。網路資料顯示，該學院2017年併入中國國防大學政治學院。

    方愛樂說，干預台灣2020年總統大選和美國總統選舉的輿論操作，都是在解放軍311基地完成，這些活動涉及中共中央統戰部和戰略支援部隊，「我認為，他們不是普通的解放軍軍人，而是一群懂得外交事務、擅長跨國干預、能使用西方社群媒體的專家。」

    研究指出，中國為強化話語權，在黨、政、軍3大系統中分別設有主責單位，每個單位負責內容不太一樣，至少有24個單位參與其中。

    解放軍裡，至少有5個部門與國內外宣傳、輿論管控工作有關，包含中央軍委政治工作部底下的宣傳局、網絡輿論局、群眾工作局、解放軍新聞傳播中心，以及直屬解放軍的戰略支援部隊，其旗下還有網路系統部，可以說是陸、海、空軍以外的第4軍種。

    2020台灣大選練兵後出征美國

    方愛樂向自由亞洲電台透露，台灣2020年總統大選時，中共網軍在社群媒體「Dcard」上特別活躍，可能是因為兩岸都使用中文，所以訊息操作比在西方社群平台更活躍且激進，「不過，因為操作不夠細緻，例如使用簡體字或中國用語，很快就被揪出來」。

    美國大選部分，方愛樂認為，中國網軍不只是反川普（Donald Trump），也反拜登（Joe Biden）和其副手賀錦麗（Kamala Harris），因為「中國的用意就是要詆毀民主的價值，還有所有的美國政治人物」，當前最需要關注和應對的是，中共專業網軍如何利用人工智慧科技（AI）練兵，提升細緻度和戰鬥力。

    方愛樂舉例，美國年輕人流行的社群平台TikTok，常常出現川普、拜登、美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）人像的嘲弄短片；中國境內禁止使用換臉影片軟體，但她相信，解放軍仍持續利用這種軟體，製作抹黑美國政治人物的短片。

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