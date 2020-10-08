武漢肺炎》損害基本權利 馬德里法院裁定封城令無效

西班牙中央政府下令疫情嚴重的首都馬德里與鄰近的9個地區，民眾不能隨意離開城市，但馬德里法院駁回封城令並稱「封城衝擊到基本權利與自由」。（美聯社）

2020/10/09 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙首都馬德里的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中央政府下令馬德里與鄰近的9個地區的民眾，不能隨意離開城市，但馬德里地方政府仍選擇不封城，甚至狀告中央政府，馬德里法院8日宣布，「封城衝擊到基本權利與自由」，裁定封城令「無效」！

綜合外媒報導，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa Roca）9月底表示，首都馬德里與鄰近的9個地區民眾，居民若無緊急必要不能離開城市，外地遊客也不能進入，僅接受民眾工作、上學、看醫生及日常購物等基本需求。

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不過，在西班牙，若是政府頒布的政策沒得到法庭的認可，當警方遇到違規民眾時，就沒有法源依據執行，讓政策無法生效。因此儘管馬德里政府同意實施限制措施，但仍訴請法院審理「是否同意中央政府的封城做法」。

馬德里法院在8日做出回應，指出中央政府對於馬德里的封城禁令，已經嚴重影響到當地450萬居民的基本權利與自由，因此判定駁回「封城令」。這也象徵著警方不得對離開該城市的民眾開罰，甚至無法對晚上10點後仍不打烊的酒吧或餐館罰款。

裁決書也提到，中央的衛生部是無權對各區域施加限制，因為公共衛生的事務權力掌握在各地方自治區政府。

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