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    挪威83歲國王上月底清晨送醫 週五動手術換心臟瓣膜

    挪威王室今（8）日表示，哈拉德五（見圖）世本週將接受手術更換心臟瓣膜。（路透）

    挪威王室今（8）日表示，哈拉德五（見圖）世本週將接受手術更換心臟瓣膜。（路透）

    2020/10/08 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威高齡83歲的國王哈拉德五世上月底清晨因身體不適送醫，挪威王室今（8）日表示，哈拉德五世本週五將接受手術更換心臟瓣膜。

    《路透》報導，挪威王室表示，哈拉德五世在2005年首度動心臟手術，計畫於本週五進行的手術將更換15年前裝設的人工心臟瓣膜，手術不會「開心」，「國王將在手術過程中保持清醒」。

    哈拉德五世上月清晨因身體不適送醫，儘管醫生很快就排除感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的可能性，但由於呼吸急促，他於9月25日住院。王室表示，他在住院3天後出院，但因接受進一步檢查而持續請病假。

    國王的私人醫生本德斯（Bjoern Bendz）說，哈拉德五世在2005年手術後一直接受定期檢查，「最新結果表示，這項（更換瓣膜）手術對於改善國王的呼吸是必要的」。

    哈拉德五世生於1937年，是19世紀英國維多利亞女王的曾曾孫輩，自1991年起擔任國家元首，沒有正式政治權力。挪威王室表示，哈康王儲將在他病假期間暫代職務。

    近年來，荷蘭等一些高齡歐洲君主退位，把王位移交給年輕一代，但哈拉德五世堅決排除提前退位，表明他所承擔的義務是終身的。

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