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    白羅斯反對派領袖遭俄國通緝 歐盟伸援手

    俄羅斯當局將白羅斯（Belarus）反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）列為刑事通緝犯，而季哈諾夫斯卡婭求助於歐盟，寄望國際壓力能給白羅斯帶來政權民主轉移。（法新社）

    俄羅斯當局將白羅斯（Belarus）反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）列為刑事通緝犯，而季哈諾夫斯卡婭求助於歐盟，寄望國際壓力能給白羅斯帶來政權民主轉移。（法新社）

    2020/10/09 00:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當局將白羅斯（Belarus）反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）列為刑事通緝犯，而季哈諾夫斯卡婭求助於歐盟，寄望國際壓力能給白羅斯帶來政權民主轉移。歐盟除了對白羅斯政府特定對象施加制裁，繼立陶宛（Lithuania）、波蘭（Poland）之後，其他4個成員國也將召回駐白羅斯大使。

    BBC報導，俄羅斯當局通緝了白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，但俄羅斯內政部並未說明詳細理由。俄通社披露，這是由於季哈諾夫斯卡婭在白羅斯通緝名單上，而俄羅斯依照與白羅斯的雙邊協議，也將會執行通緝令。不過季哈諾夫斯卡婭並沒有出現在國際通緝名單上。

    季哈諾夫斯卡婭在受到政府當局威脅後，被迫遠走立陶宛，現在則到柏林拜訪德國總理梅克爾（Angela Merkel）與其他德國官員，協商處理白羅斯國內政治危機。季哈諾夫斯卡婭一再祈請國際社會給盧卡申科（Alexander Lukashenko）施加壓力，藉由談判啟動白羅斯政權的民主轉移。如今，歐盟針對40名白羅斯官員已發起制裁，然而盧卡申科未在其中。

    白羅斯指稱，立陶宛、波蘭兩國接待季哈諾夫斯卡婭和其他反對派人物，不承認白羅斯大選結果，是干預白羅斯內政，為此召回了駐立陶宛與波蘭的大使，並且告知兩國減少在白羅斯首都明斯克駐使館的人員。立陶宛、波蘭拒絕，僅召回大使，而包括德國在內的其他四個歐盟成員國也跟進兩國腳步，從白羅斯撤回大使。

    季哈諾夫斯卡婭在受到政府當局威脅後被迫遠走立陶宛，現至柏林拜訪德國總理梅克爾（Angela Merkel）與其他德國官員，協商處理白羅斯國內政治危機。（法新社）

    季哈諾夫斯卡婭在受到政府當局威脅後被迫遠走立陶宛，現至柏林拜訪德國總理梅克爾（Angela Merkel）與其他德國官員，協商處理白羅斯國內政治危機。（法新社）

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