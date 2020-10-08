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    超勵志！男天生沒手卻愛撞球 苦練「下巴」成巴基斯坦傳奇

    巴基斯坦有位天生沒有手的男子伊克拉姆（見圖），他在10多歲時被撞球所吸引，因此下定決心苦練用「下巴」打撞球的技巧，結果苦練多年的他是當地知名的撞球好手，許多人紛紛花錢只求能跟這位無手的撞球高手切磋。（法新社）

    巴基斯坦有位天生沒有手的男子伊克拉姆（見圖），他在10多歲時被撞球所吸引，因此下定決心苦練用「下巴」打撞球的技巧，結果苦練多年的他是當地知名的撞球好手，許多人紛紛花錢只求能跟這位無手的撞球高手切磋。（法新社）

    2020/10/08 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦有位天生沒有手的男子伊克拉姆（Muhammad Ikram），但他在10多歲時被撞球所吸引，因此下定決心苦練用「下巴」打撞球的技巧，結果苦練多年的他最後成為當地知名的撞球好手，不只成為巴國撞球圈的傳奇人物，許多人紛紛花錢只求能跟這位無手的撞球高手切磋。

    根據《法新社》報導，這位住在巴基斯坦旁遮普省薩蒙德里（Samundri）的32歲男子伊克拉姆天生下來就沒有雙手，他與8個兄弟姊妹出生在一個貧困的家庭中，從小沒有上學且大部分時間都足不出戶；直到伊克拉姆十多歲時，他開始在當地的一間撞球館觀看比賽，越看越有興趣後開始「秘密」苦練。

    伊克拉姆說，一開始他都自己在撞球桌上練習，直到精進了撞球技巧後，才開始跟別人一起玩；如今伊克拉姆已是當地的撞球好手，他可以專注的揮動頭部，乾淨俐落的擊球入袋，並贏得在場所有玩家的歡呼。

    起初伊克拉姆的父母擔心他會受傷，而禁止他參加撞球比賽數年，直到去年才同意伊克拉姆重回撞球桌，而他高超的技術也迅速在巴基斯坦的撞球圈傳開，成為遠近馳名的撞球好手，當地撞球館老闆納迪姆（Muhammad Nadeem），稱讚他是「真正的運動員」，撞球館都不會向伊克拉姆收取費用，反而是許多人願意付錢請他一起同樂，「在巴基斯坦，板球與足球都有殘障選手，但對撞球而言，伊克拉姆是獨一無二的選手」。

    根據巴基斯坦非政府組織統計，在巴基斯坦約2.2億的人口中，有超過3000萬名身障人士，但由於缺少大眾無障礙設施，因此大部分身障人士都被迫只能待在家中。

    伊克拉姆說，起初他都自己在撞球桌上練習，直到自己精進了撞球技巧後，才開始跟別人一起玩。（法新社）

    伊克拉姆說，起初他都自己在撞球桌上練習，直到自己精進了撞球技巧後，才開始跟別人一起玩。（法新社）

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