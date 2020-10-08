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    港媒爆港府欲推「中國港人不在籍投票」 民主派批加劇作票

    港媒爆料，港府研擬推行「中國港人不在籍投票」，範圍不限大灣區港人，還會擴及上海、北京等地，計畫明年的立法會改選首次施行，特首林鄭月娥（見圖）可能在下週宣布這項政策。（法新社）

    港媒爆料，港府研擬推行「中國港人不在籍投票」，範圍不限大灣區港人，還會擴及上海、北京等地，計畫明年的立法會改選首次施行，特首林鄭月娥（見圖）可能在下週宣布這項政策。（法新社）

    2020/10/08 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會原定在今年9月6日進行改選，然而港府以武漢肺炎疫情、侵害居住在中國港人投票權利為由，將選舉延後一年舉行；不過有港媒爆料，港府目前正在研擬推行「中國港人不在籍投票」，範圍不限中國大灣區的港人，還會擴及上海、北京等地，計畫在明年的立法會改選上首次施行，港府特首林鄭月娥可能在下週的施政報告上率先宣布這項政策。

    根據《香港01》報導，根據港府統計處數據，截至2019年底，有約53.8萬名港人長居在中國廣東省，有建制派人士認為，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，現在仍滯留在廣東省的港人雖然比去年底的數量少，但應該仍有20至30萬人；雖然港府沒有北京、上海等地的具體數據，但初估港人數量也不在少數。

    消息指出，港府認為既然同在中國內，「沒道理只有大灣區的港人可以不在籍投票，但北京、上海等地的港人卻不行」，因此研擬將港人不在籍投票納為「全國性措施」；港府計畫在中國多個城市設立多個投票站，另外也希望盡快修正《選舉條例》，讓港人不在籍投票可以趕在2020年9月的立法會延期改選實施。

    雖然港府計畫在中國推行不在籍投票，然而「國外港人」的不在籍投票卻「暫無推行計畫」，港府指稱，中國投票屬「一國之內」的事，比較好處理。對此，民主派會議召集人，民主黨主席胡志偉今天（8日）強調，選舉事務處難以查核大灣區港人的投票資格，只會讓「種票」行為更加猖獗，「民主派反對有關做法，若政府提交《選舉條例》修正案將全力阻止」。

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