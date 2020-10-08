迫害宗教被《寒冬》曝光驚動中共高層 各地政府追查爆料者

中共迫害人權、打壓宗教惡名昭彰，面對譴責仍不罷手，轉而消滅曝光劣跡的管道。（路透）

2020/10/08 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕長期關注中國宗教自由和人權狀況的雜誌《寒冬》，本月3日透露因自身持續曝光中國宗教迫害事件，創刊才數月時間就被中共認定為境外敵對媒體，執法機構不斷以「洩露國家機密」為由追查、抓捕爆料者，直言中共越來越嚴格的監管措施，宗教人士曝光宗教迫害事件也伴隨著越來越大的風險。

中共迫害人權、打壓宗教自由等劣跡被國際撻伐，即使面對各國譴責，中共仍不打算停止迫害宗教信仰，而是選擇消滅那些勇敢爆料的人們以及迫害人權、宗教的證據，掩蓋其罪責。於2018年5月正式創刊的《寒冬》雜誌，時常更新報導披露中共醜聞，沒多久就被中共定調為境外敵對媒體，當局不斷以「洩露國家機密」為由追查爆料來源。據多家媒體及人權無國界等非政府組織報導，在2018年就有一批《寒冬》供稿人在中國因採集報導資料被警方逮捕。

請繼續往下閱讀...

《寒冬》表示，為保護爆料人安全，很多時候無法透露有關迫害宗教事件的所有詳細訊息，也不得不使用化名來報導。面對中共亟欲掩蓋罪責的行為，《寒冬》指出，中國北方某市有多名知情人士透露，近期地方當局傳喚了100多名基督教教職人員，針對《寒冬》報導的政府文件逐一審問，政府人員在審訊時還說宗教文件被海外媒體曝光的事件已驚動中共高層，政府正「不惜一切代價」追查洩露文件的相關人員，一旦查明將予以重判，家人也會受到牽連。

來自中國東南省分的一名知情人也表示，當地政府最近將2018年後關於宗教信仰方面的文件，特別是打擊「邪教」的文件全部收回，以防被洩露出去，「如果查出來有文件丟失的，都要找出負責人調查。」不僅如此，有關宗教問題的會議內容現在也都被嚴格保密。

一名來自受中共承認的「三自教堂」同工也指出，政府召集教堂教職人員開會時，嚴禁把政府管控宗教的信息向外界透露，也會追查一切可能洩露信息的途徑，還說在社交媒體上隨意發布信息或上傳照片很危險，「政府可將任何發布的信息視為洩露國家機密或危害國家安全。」

另外，河南省某家庭教會同工表示，其所在教會被取締的通知書今年年初在社交網路上傳播，後被海外媒體報導。不久該教會負責人就被宗教局審問通知書是如何被傳出去的，還指責教會負責人「惹大事了」！因為這些狀況導致不少宗教人士因懼怕政府報復，不敢再談論相關事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法