賀錦麗比彭斯更獲選民青睞 但辯論會無決定性影響

據民調顯示，民主黨賀錦麗（Kamala Harris）比現任副總統、共和黨彭斯（Mike Pence）更獲選民青睞，然而副總統辯論會並不足以讓選民下定決心支持哪位候選人。（法新社）

2020/10/08 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕《CNN》與市調公司「SSRS」訪問609位收看美國副總統候選人辯論會的觀眾所統計出來的民調顯示，民主黨賀錦麗（Kamala Harris）比現任副總統、共和黨彭斯（Mike Pence）更獲青睞，而兩位候選人在不同性別選民間的支持度也呈現性別差異（gender gap），這些總體傾向也呈現在各民調細項中。然而辯論會對選民在投票時最終選擇哪位候選人目前仍無決定性影響。

據CNN報導，收看美國副總統候選人辯論會的觀眾裡，59%認為賀錦麗表現較好，38%的人選擇彭斯；選民對賀錦麗的正面觀感從辯論前的56%升到辯論後的63%，對彭斯的正面觀感在辯論前後則同樣維持在41%。這個結果與民調預測幾乎相同，辯論前，61%的人認為賀錦麗將贏得辯論，36%的人選擇彭斯。

請繼續往下閱讀...

候選人支持度也出現性別差異。賀錦麗與彭斯在女性間的支持度為69%比30%，兩人在男性間的支持度則是48%比46%。辯論前後，賀錦麗在男性與女性間的支持度各提升了7個百分點，甚至贏得少部分川普支持者的青睞（從4%升到12%）。彭斯在兩性間的支持度無太大變化，男性維持在50%，女性則從33%跌到32%。

在各民調細項中，64%的選民認為賀錦麗更能捍衛她的競選夥伴，彭斯只有34%。在誰更在乎國家團結一項，賀錦麗與彭斯支持度為62%比34%；觸及民生疾苦一項為61%比38%；能清楚表達政見一項為57%比39%。有56%的人認為彭斯花更多時間在攻擊對手。

然而這份民調也顯示，55%的人看完正、副總統辯論後並沒有讓他們下定決心支持誰，而那些已經選邊站的人則稍微傾向拜登。

這份民調由SSRS（Full-service and Market Research Firm）執行，從辯論會觀眾抽樣609位，民調誤差為正負5.3%。這609人在辯論前便透過網路與電話接受訪調，表示他們願意觀看辯論，並且願意在辯論結束後再次接受訪調。民調公司透過網路最先接觸到的被訪調人是SSRS意見小組（Opinion Panel）的會員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法