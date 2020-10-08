北約前秘書長倡歐台啟動貿協談判 主張「先台灣、再中國」

丹麥前總理、前北大西洋公約組織秘書長拉斯穆森今天表示，歐盟以往想先和中國談判再輪到台灣，但他認為順序應該倒過來，「先台灣、再中國」， 若歐台能完成此類協定，對雙方都有利。（本報合成）

2020/10/08 17:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會昨通過決議，呼籲歐盟執委會迅速與台灣起動投資談判。北約前秘書長、丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天也呼應表示，歐盟以往想先和中國談判再輪到台灣，但他認為順序應該倒過來，「先台灣、再中國」， 若歐台能完成此類協定，對雙方都有利，且將向世界發出明確信號—「民主台灣值得簽下貿易協定」。

歐洲議會7日通過「共同商業政策年度執行報告」決議案，呼籲歐盟執委會與台灣迅速展開投資談判。新任的貿易執委杜姆布羅夫斯基斯日前並已表示歐盟展現與台灣連結決心。

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拉斯穆森今晚將在玉山論壇會後晚宴上發表視訊演說，下午先與在台媒體連線座談，回應媒體提問。對於美國大選後的世界局勢，拉斯穆森提到，他認為對中強硬已是美國兩黨共識，無論誰當選都不會改變立場，他也認為歐洲將支持美國對中國施壓的政策，因為歐美有共享利益，應該一起反制中國日漸猖狂的姿態。

拉斯穆森接著說道，中國過去試圖透過各種戰略投資案進入歐洲市場、分化歐洲各國關係、甚至併吞歐洲公司，這是「需要被反制的勢力」。他建議應推動台灣和歐洲簽署自貿協定（FTA/BIA），如果能簽署這樣的協定，將向世界發出明確信號—「民主台灣值得簽下貿易協定」。

拉斯穆森指出，事實上歐洲和台灣是緊密的貿易夥伴，歐洲是台灣外資投資最大來源，台灣在歐洲也創造數萬工作機會，這是深化兩方貿易關係的最佳時機。他認為很遺憾看到目前雙方談判暫停，只因歐洲想先和中國談判、再輪到台灣，他認為順序應該倒過來，「先台灣、再中國」；而且和中國的談判應該建立在互惠互利的原則上，中國應該開放市場讓歐洲公司進入、就如同歐洲對中國開放的那樣。

此外，對於近期美日印澳展開四方會談（QUAD），拉斯穆森也提到，航行自由是自貿體系的基本條件，我們無法接受中國在南海限制各國航行自由，因此為了確保這點，所有國家都有責任貢獻己力。如同北約一開始成立是要維持北大西洋自由繁榮，而今地緣政治情況，歐美的安全和印太息息相關，這也是為何需要組艦隊和演習，我們不只自保之外，也離開自己國家範圍到亞洲，要一起確保亞洲地區的安全和航行自由。

中國近來頻頻軍事挑釁台灣，拉斯穆森強調，中國應該更加謹惕並了解，任何中國對台灣的攻擊威脅，都可能啟動其他國家反應，有人跳出來後也會有其他人跟上行動，「這麼說不是要威脅中國，而是中國需要非常謹慎、不對台灣發動攻擊」。

對於外界「亞洲版小北約」的形容，拉斯穆森則說，亞洲確實需要一個應對安全問題的全面性體制，QUAD可以是這類體制的起點。他強調，我們現在面對的是具侵略性、對外施壓的「新中國」，但這樣的聯盟不是反中聯盟，而是為了促成更多合作，避免區域內民主國家遭受攻擊；台灣作為區域內閃耀的民主政體，對區域和世界都有貢獻，國際也有責任保護台灣免於受到攻擊。

丹麥前總理、前北大西洋公約組織秘書長拉斯穆森今天表示，歐盟以往想先和中國談判再輪到台灣，但他認為順序應該倒過來，「先台灣、再中國」， 若歐台能完成此類協定，對雙方都有利。（歐新社檔案照）

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