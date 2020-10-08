香港再有慶祝雙十活動被迫取消 又是國安法

消息人士透露，香港又有慶祝中華民國雙十國慶活動因為官方壓力而被迫取消，原因也與香港國安法有關。（法新社檔案照）

2020/10/08 17:15

〔中央社〕消息人士透露，香港又有慶祝中華民國雙十國慶活動因為官方壓力而被迫取消，原因也與港區國安法有關。

最新被迫取消的餐聚活動原定於明晚在新界元朗嘉嘉好酒樓舉行，活動以新界西各界團體名義舉行，全名「光輝十月慶雙十聚餐」，預定100人參加。

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不願具名的籌辦人今天向中央社記者說，酒樓方面今早突然通知，表示不再安排聚餐。

籌辦人說，酒樓方面表示，日前有便衣警察接觸酒樓，指明晚的活動有可能觸犯港區維護國家安全法，建議酒樓方面取消安排。

籌辦人說，今早接到酒樓方面通知，表示不會安排明晚的餐會。

籌辦人表示，在港區國安法實施後，他們也知道活動的敏感性，因此早已向酒樓承諾，活動不會出現敏感字眼，但最終還是被逼取消。

除了上述活動，昨天也有僑團透露，原本預定10日當天在九龍倫敦大酒樓舉辦的兩場慶祝雙十節活動被迫取消，原因顯然涉及港區國安法。

每年雙十國慶，香港各界僑團都會舉辦慶祝活動，較具代表性的是上述在倫敦大酒樓的活動，其餘則以地區名義舉辦。

香港主權轉移後，所有慶祝活動原則上都是以「慶祝辛亥革命」的名義舉行，但這些場合都會以不同方式呈現中華民國國旗及國歌。

截至目前為止，本地已有3個僑團舉辦的雙十國慶活動被逼取消。

不過，新界北各界團體昨晚順利舉行了一場相關慶祝活動，名稱為「紀念辛亥革命109週年大會」，未涉及中華民國或雙十國慶字眼。

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