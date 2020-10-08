彭斯白頭髮配黑蒼蠅圖爆紅 拜登陣營秒推產品：真相蒼蠅拍

民主黨總統參選人拜登的官網也立刻推出「真相蒼蠅拍」（Truth Over Flies Fly Swatter），一支販售10美元（約新台幣285元）。（取自拜登官網）

2020/10/08 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕今日舉行的美國副總統大選辯論會中發生有趣小插曲，一隻黑色蒼蠅停在共和黨副總統候選人彭斯的白頭髮上，意外顯眼，也引發社群平台網友熱議。而對手拜登陣營也打趣在官網推出「誠實蒼蠅拍產品」，再度掀起討論。

在辯論會中，蒼蠅停在彭斯頭上的畫面，立刻被網友們截圖，並大量分享相關照片，推特上還出現用戶故意取名「彭斯頭上的蒼蠅」，還開玩笑：「應該讓蒼蠅回答問題」、「蒼蠅是不是也要進行隔離或接受檢疫？」

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另外，民主黨總統參選人拜登的官網也立刻推出「真相蒼蠅拍」（Truth Over Flies Fly Swatter），一支販售10美元（約新台幣285元），女演員凱莉華盛頓（Kerry Washington）馬上發推特說她已經下訂了蒼蠅拍，不少網友也笑稱，「這支蒼蠅拍應該能幫拜登籌得鉅額資金」。

今日舉行的美國副總統大選辯論會中發生有趣小插曲，一隻黑色蒼蠅停在共和黨副總統候選人彭斯的白頭髮上，意外顯眼。（法新社）

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