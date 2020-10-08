美大選辯論》賀錦麗常答非所問！ 學者：美中議題恐埋未爆彈

在美學者指出，賀錦麗（見圖）在美中議題以及加稅方面皆有所失言，更幾乎沒正面迎接主持人問題，令人失望，可能會埋下選戰的未爆彈。（路透）

2020/10/08 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國副總統競選辯論會於台灣時間今日上午9點於猶他州鹽湖城展開，由民主黨候選人賀錦麗和現任副總統彭斯進行辯論。在美學者指出，賀錦麗在美中議題以及加稅方面皆有所失言，更幾乎沒正面迎接主持人問題，令人失望，可能會埋下選戰的未爆彈。

彭斯在辯論會上表示「會繼續對中國強硬」，但賀錦麗面臨對中政策反而沒有正面回應，進一步地罵美中貿易戰害美國失去工作機會，更批評川普背叛同盟國，擁抱俄羅斯。

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《聯合報》報導指出，美國德州山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）政治系助理教授翁屢中分析提到，賀錦麗相對於彭斯知名度較低，但過去曾擔任檢察總長的她，難免讓外界期待她的辯才能力，結果卻近乎不正面回答問題，令人相當失望。

翁屢中指出，賀錦麗針對美中議題的回應，可能埋下了未爆彈，將來川普陣營可能會繼續針對賀錦麗今天在辯論會中的發言攻擊；至於加稅議題，賀錦麗則並無清楚澄清，讓彭斯得以針對民主黨將會加稅一事攻擊，在此議題上，賀錦麗可能大扣分。

翁屢中認為，賀錦麗臨場應對常答非所問，是被包裝過後的政治人物，這場辯論會下來，凸顯賀錦麗的成熟度和彭斯有所落差。

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