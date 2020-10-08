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    美大選辯論》外媒：彭斯和賀錦麗互酸 但仍保有風度

    《華爾街日報》指出，截至目前為止，儘管雙方互以尖酸言論攻擊，但相較於上週的總統辯論，仍保持有禮且相對冷靜。（美聯社）

    《華爾街日報》指出，截至目前為止，儘管雙方互以尖酸言論攻擊，但相較於上週的總統辯論，仍保持有禮且相對冷靜。（美聯社）

    2020/10/08 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國副總統競選辯論8日於猶他州鹽湖城舉行，由《今日美國》華盛頓分社總編輯佩吉（Susan Page）擔任主持人；《華爾街日報》指出，截至目前為止，儘管雙方互以尖酸言論攻擊，但相較於上週的總統辯論，仍保持有禮且相對冷靜。

    共和黨副總統候選人彭斯（Mike Pence）和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和辯論進行1小時後，雙方雖在部分議題稍有搶話，在議題上針鋒相對，賀錦麗也曾表達自己正在講話不希望被打斷，但比起上週總統辯論，整體而言兩人仍保持風度。

    相較於上週辯論中，川普會直接打斷拜登的發言且插話，但在這場辯論中，主持人佩吉如果因流程打斷兩人發言，雙方都會請求允許繼續發言。在彭斯發言時，賀錦麗會看向他，而彭斯在不認同賀錦麗發言內容時也會不斷搖頭。

    《BBC》則提到現在正處於疫情期間，辦理現場的辯論會是否合適？儘管候選人之間有隔板並保持社交距離，但部分批評者認為這仍不足以防疫，尤其是考慮到疫情正在白宮爆發。歷史上曾有總統辯論透過遠端進行，1960年前總統甘迺迪（John F. Kennedy）和尼克森在製片廠進行他們的第3場總統辯論。

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