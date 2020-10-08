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    首頁　>　國際

    印媒慶雙十遭警告 印度媒體人和網友嗆中拒威脅

    2020/10/08 00:54

    〔中央社〕印度兩家主流報章今天刊登雙十國慶廣告，而印度的電視台今晚更播出台灣專題報導，遭中國駐印度大使館發函警告，但隨即遭印度媒體人和網友回嗆，要中國別威脅印度媒體。

    稍後，中華民國外交部也轉貼印度媒體人回嗆中國的推文回應說，印度是地球上最大的民主國家，有著充滿朝氣和熱愛自由的人民；但看起來共產中國希望透過實施審查制度進軍印度次大陸，而台灣的印度友人只有一個答覆：「滾！」

    受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，從1995年設立迄今的駐印度代表處，改變每年國慶前夕舉辦國慶酒會等實體慶祝活動方式，今年改用刊登報章廣告，並與印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）合作，製播長約25分鐘的台灣專題報導，且在今晚首播，明天下午重播。

    此外，印度主流報章「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）今天也刊登全版的雙十國慶廣告，更預告WION今晚播出的台灣專題報導。

    不過，中國駐印度大使館稍晚發函警告在報導提到「台灣國慶」的印度媒體，不要違反「一中」原則，並稱「台灣是中國的一部分」，世上只有一個中國，印度媒體不應稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統，或使用中華民國稱呼台灣。

    WION主跑外交與國防的特派記者席保（Sidhant Sibal）、獨立記者兼節目主持人考爾（Aditya Raj Kaul）等多位印度媒體從業人員，紛紛推文張貼中國駐印度大使館給媒體的警告函，並質疑中國駐印度大使館此舉是在「間接威脅報導台灣的印度媒體嗎」？

    目前正值中印部隊在拉達克東部邊境對峙與衝突迄今無法緩解，印度民間反中聲浪高漲，許多印度網友看到上述推文後，也紛紛轉發和留言回應。

    有印度網友批評，中國每天都以滲透、恐嚇干擾和干涉其他國家內政，但同時卻聲稱他們所犯下的一切罪行都是內政，還威脅所有國家不得發表評論。

    也有網友「教育」中國，尊重領土完整是雙向的，要中國也要尊重「一個印度」，承認克什米爾和拉達克都是印度的一部分。

    印度和中國都主張對拉達克擁有主權，印度與巴基斯坦都聲稱擁有克什米爾主權，中國則支持巴基斯坦立場。

    更有網友留言祝福中華民國、台灣朋友和台灣的總統國慶日快樂，並強調台灣作為獨立的主權國家，台灣的繁榮與發展應獲得相應地位，收回正遭中國共產黨占領之中國大陸的控制權。（編輯：楊昭彥）

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