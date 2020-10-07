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    爆俄國權貴撈錢出國買豪宅 遭下毒普廷政敵要求歐盟制裁

    納瓦尼（左）向歐盟呼籲，對普廷親信等特權人士作出制裁。（法新社）

    納瓦尼（左）向歐盟呼籲，對普廷親信等特權人士作出制裁。（法新社）

    2020/10/07 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕遭到神經毒氣所害的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已於上月23日順利出院，目前他仍停留於德國繼續休養。而繼前幾日指控俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是下毒的幕後黑手後，納瓦尼今日又向歐盟呼籲，對普廷親信等特權人士作出制裁。

    《路透》報導，納瓦尼向德國媒體表示，制裁行動對整個國家起不了效用，因此最重要的應該是對該政權的獲利者們實行入境禁令，並凍結他們的資產。納瓦尼說，這些特權人士透過挪用公款而偷走數十億元，然後他們在週末時飛往柏林或倫敦，用不義之財購買昂貴的公寓，或是坐在咖啡館裡享受。

    納瓦尼還特別點名慕尼黑愛樂樂團的首席指揮瓦列裡．傑基耶夫（Valery Gergiev），他稱傑基耶夫應該要受到制裁，因為傑基耶夫是普廷的支持者。

    納瓦尼於8月20日在飛往西伯利亞的班機上突感不適，班機因此緊急降落至西伯利亞鄂木斯克市，納瓦尼就醫後陷入昏迷。2天後，在德國非政府組織協助下，納瓦尼被送往柏林夏里特醫院治療；院方9月7日表示，納瓦尼已脫離昏迷，不再需要呼吸器輔助，9月23日，納瓦尼出院，但目前仍於德國靜養，預計一段時間後將會返回俄羅斯。

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