黃之鋒錯認狗仔為國安？ 跟蹤車主被踢爆與港警同名

黃之鋒透露自己與協助12港人家屬的本土派鄒家成疑遭同一車隊跟蹤，今有港媒披露兩輛私家車的登記車主與兩名香港警務人員同名同姓。（彭博）

2020/10/07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕被中共和港府視為眼中釘的前香港眾志秘書長黃之鋒，過去就有多次遭跟監經驗，繼上次遭6名「藍絲」（親中建制派支持者）大叔大媽跟蹤騷擾後，黃之鋒日前再指自己近月發現有相同車牌的車隊在監視他的一舉一動，最常的持續跟蹤時間為10天，甚至還通宵停在他的登記住處外，十分驚悚。對此，有左報批黃之鋒小題大作，誤把娛樂記者或狗仔隊當作是國安，可隨後遭《香港蘋果日報》打臉，指跟蹤黃之鋒的車主與2名港警同名！

黃之鋒6日在臉書上透露，自己與協助12港人家屬的本土派鄒家成疑遭同一車隊跟蹤，他也曝光多張跟蹤車隊的照片，表示自己長期花時間評估，透過查看行車紀錄器、國際傳媒進行偵查，確認至少有1輛W字頭的Toyota灰黑色7人車，以及R字頭的Honda灰黑色7人車，另有多輛私家車組成車隊對他長期跟監。

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對此，有網友質疑黃之鋒等香港抗爭者所謂「遭跟蹤」一說，會不會純粹只是不同傳媒的娛樂記者或狗仔隊？香港左報《文匯報》更刊出「錯把娛記當國安，屈警跟蹤轉視線」的標題報導，批黃之鋒等人小題大作，錯怪國安和港警。

但《香港蘋果日報》今天報導指出，根據黃之鋒提及的兩輛私家車登記資料，發現登記車主與兩名警務人員同名同姓，分別是居於粉嶺名都的吳姓男警和觀塘曉麗苑的岑姓女警。該報記者6日晚間循地址表明身分欲上門求證，兩個住戶的對講機也立刻切斷，令人生疑。

而黃之鋒8月時也爆說自己在香港山頂公園遭6名藍絲跟蹤，對方還大肆出言挑釁，事後發現這群人所乘車輛登記在一名香港在職警長名下。再加上今天發現長期跟監他的車隊竟有至少2名車主為警務人員，讓他直言，「自警隊國安處成立以來，黑警跟蹤根本是證據確鑿！」

黃之鋒強調「政權繼續製造白色恐怖，絕不會拖垮我的意志」，認為這些跟蹤事件背後衍生出來的八卦傳聞，目的是要讓港人相信香港民主派或爭取自由人士所謂的「遭跟蹤」，其實只是狗仔隊而已，「藉此增加他們繼續明目張膽跟蹤的正當性，而讓人覺得沒有問題。」最後他也再呼籲港人不要對這些事情習以為常，「我們會繼續頑強抵抗」！

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