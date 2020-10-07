前中媒記者爆胡錫進3大恐懼 安排兒女移民北美淪同僚笑柄

《環球時報》總編輯胡錫進。（彭博社）

2020/10/07 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進時常在推特開戰場，還擅長「甩鍋」，不過中國黨媒前記者爆料，胡錫進內心有3大恐懼，他最擔心公布財產，也怕別人揭開他的黑歷史，而且他安排兒女移民北美之後，還淪為同僚笑柄。

總部設立在美國的媒體《看中國》報導，前中國黨媒《鳳凰網》記者張真瑜曾與胡錫進為中國共產黨同事，張真瑜爆料胡錫進害怕財產、家庭以及黑歷史被公開，並說胡錫進還曾炫耀，跟著「黨的步伐」讓他實現了「財務自由」。報導指出，胡錫進在北京就有一棟價值2500萬人民幣（約1億新台幣）的豪宅。

請繼續往下閱讀...

張真瑜還說，胡錫進一直否認兒女在國外，但他們都是媒體人，因此也認識胡身邊的人，有時候聊天就會談到「老胡的兒子在加拿大挺好的」；張真瑜也說，想想胡錫進「這麼左」的人，把孩子放在國外，對大家來說都是笑話，「很多同事都把這件事當作笑話看」。

張真瑜表示，胡錫進在中共體制中「迷失」了，人性變得扭曲，並指出胡錫進作為一個黨媒記者，一直「為黨洗地」，有時候甚至是自打臉。張真瑜還爆料，胡錫進在中共內部人緣也不好，因為他就像雙面人，而且醜聞也多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法