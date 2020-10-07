中國相聲名家新片名疑諷習近平是狗 網友：我們懷念他！

中國最著名相聲團體「德雲社」二當家于謙５日在YouTube上傳新影片，標題疑諷習近平是條狗。（圖翻攝自Twitter）

2020/10/07 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國言論審查制度嚴格，已有多名政商人物疑因批評中國國家主席習近平而獲罪。中國最著名相聲團體「德雲社」二當家于謙5日在YouTube上傳新影片，標題竟叫《總加速師是條狗》嚇壞不少網友，因為「總加速師」一詞多用來稱呼習近平，儘管內容和習近平完全無關，影片也緊急修標為《國家命運和狗》，但仍有不少人認為于謙已惹禍上身，只能說「我們懷念他！」

綜合媒體報導，于謙的《總加速師是條狗》影片，內容談中國宮廷養狗的歷史，並對清朝慈禧太后愛狗，甚至養狗養到影響對國事的判斷一事多加著墨，「什麼事都拿狗這個來定，你說這好的了、好不了」、「你一切都拿狗定的，那還有好啊」、「大清國的亡國跟狗還真有點關係」。

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由於「總加速師」在中國被視為是對習近平的一個稱謂，除表面指習近平帶領中國經濟快速成長，讓中國「加速」成為全球霸權；或暗酸習近平領導無方，「加速」全中國與共產黨的衰敗。而該影片又談到「亡國」，讓不少網友擔心即便標題改為《國家命運和狗》，仍恐因言獲罪，紛紛留言「標題太驚悚了」、「謙哥這是要揭竿而起嗎」、「憂國憂民我敬您，但咱得悠著點兒，今聖上的度量可不大啊」、「于老師我覺得你快嫖娼了」。

于謙做為德雲社創始人郭德綱的搭檔，在演出中被郭德綱調侃是「相聲皇后」，除了相聲外，他也多次參與電影演出，去年底更憑著《老師‧好》，在澳門國際電影節摘下影帝，成為德雲社的第一位影帝。

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