中國網軍出手？川普談話假圖瘋傳

疑似從中國流出的川普談話假畫面，在網路瘋傳。（取自微博）

2020/10/07 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國選戰煙硝味濃厚之際，疑似從中國流出的一張川普總統談話假造電視畫面在網路瘋傳，捏造川普自誇他身體消滅病毒的能力得到醫生認證，宛如百毒不侵。目前這張圖片也有台灣網友在臉書分享，持續流竄。此前已有美國媒體警告，敵國勢力可能利用川普的健康狀況，製造假訊息，搞顛覆破壞。

這張電視畫面是翻攝自川普3日傍晚在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心內，透過推特發布的影片。字幕上寫著：「醫生說，他們從沒見過像我這麼會殺病毒的身體。他們檢驗我的DNA，結果發現那不是DNA，而是USA。」（The doctors said they've never seen a body kill the Coronavirus like my body. They tested my DNA and it wasn't DNA. It was USA.）

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事實上，川普在影片中並未說過這些話，字幕顯然是後製假造。目前這張畫面在中國及海外社群媒體間瘋傳，引來眾人對川普的揶揄嘲諷。

此前據美國政治新聞網《Politico》5日報導，前任和現任美國國家安全官員警告說，美國的敵人正準備填補總統健康訊息空白，他們的間諜正在蒐集有關川普的真實健康狀況，並有可能以此為籌碼，對美國政府的穩定性進行破壞並製造疑雲；例如，使用經過篡改的照片或影片，讓川普臉色變得蒼白或聲音嘶啞，看起來比他的病情看起來比白宮團隊對外聲稱的更嚴重，並將美國描繪成無法處理這場大流行病。

事實上，加上假字幕的圖片只是雕蟲小技。關於政治人物或候選人的假影音製作技術愈來愈精細，最令人驚嘆的是「深偽」（deepfake）影音技術，透過影像的技術模擬，甚至可以變造出政要人物的影音談話。

（POLITICO相關報導網址）

https://www.politico.com/news/2020/10/05/hottest-spy-trump-health-426577

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