中國網軍出手？川普談話假圖瘋傳

2020/10/07 15:14

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國選戰煙硝味濃厚之際,疑似從中國流出的一張川普總統談話假造電視畫面在網路瘋傳,捏造川普自誇他身體消滅病毒的能力得到醫生認證,宛如百毒不侵。目前這張圖片也有台灣網友在臉書分享,持續流竄。此前已有美國媒體警告,敵國勢力可能利用川普的健康狀況,製造假訊息,搞顛覆破壞。

這張電視畫面是翻攝自川普3日傍晚在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心內,透過推特發布的影片。字幕上寫著:「醫生說,他們從沒見過像我這麼會殺病毒的身體。他們檢驗我的DNA,結果發現那不是DNA,而是USA。」(The doctors said they've never seen a body kill the Coronavirus like my body. They tested my DNA and it wasn't DNA. It was USA.)

事實上,川普在影片中並未說過這些話,字幕顯然是後製假造。目前這張畫面在中國及海外社群媒體間瘋傳,引來眾人對川普的揶揄嘲諷。

此前據美國政治新聞網《Politico》5日報導,前任和現任美國國家安全官員警告說,美國的敵人正準備填補總統健康訊息空白,他們的間諜正在蒐集有關川普的真實健康狀況,並有可能以此為籌碼,對美國政府的穩定性進行破壞並製造疑雲;例如,使用經過篡改的照片或影片,讓川普臉色變得蒼白或聲音嘶啞,看起來比他的病情看起來比白宮團隊對外聲稱的更嚴重,並將美國描繪成無法處理這場大流行病。

事實上,加上假字幕的圖片只是雕蟲小技。關於政治人物或候選人的假影音製作技術愈來愈精細,最令人驚嘆的是「深偽」(deepfake)影音技術,透過影像的技術模擬,甚至可以變造出政要人物的影音談話。

(POLITICO相關報導網址)

https://www.politico.com/news/2020/10/05/hottest-spy-trump-health-426577

