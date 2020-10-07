《即時說新聞》龐皮歐訪日狂嗆中國！ 建構抗中安全保障網

美國國務卿龐皮歐訪日，與日本新任首相菅義偉進行會談。（美聯社）

2020/10/07 14:57

〔影音新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的亞洲行，雖然因為美國總統川普染疫而縮短行程，不過他6日還是如常出席「美日印澳四國外長會議」，在會議之前，龐皮歐還先跟日本新任首相菅義偉進行會談，而這也是菅義偉上任後的外交處女秀，他大秀英文自我介紹，希望藉此拉近彼此關係。

在15分鐘的會談當中，菅義偉先對川普夫婦染疫表達慰問，菅義偉強調將維持強大的美日同盟，繼續推動前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太地區」構想，而龐皮歐也對日本明年將舉辦「東京奧運」一事表達力挺。

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這次龐皮歐訪日的重頭戲就是「美日印澳四國外長會議」，又被稱為「四方安全對話」，與會的人除了美國國務卿龐皮歐，還有日本外務大臣茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人，會議上龐皮歐不改反中立場，大罵中國共產黨「隱瞞疫情」，造成武漢肺炎的全球大流行，他也強調美日印澳未來要加強合作，以共同保護南海、東海、喜馬拉雅地區（中印邊界）和台灣海峽的安全，免於受到中國共產黨的侵害。

根據《美國之音》報導，前香格里拉對話論壇資深研究員尼爾（Alexander Neill）指出，龐皮歐將試圖透過「四方安全對話」來凸顯，中國除了北韓外，在亞太地區缺乏盟邦的窘境。

四方安全對話已於昨日（6日）圓滿落幕，預計在川普康復後，龐皮歐會重新規劃在月底再度出訪亞洲，繼續集結盟友，建立反中安全網。

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